DE
FR
Abonnieren
England
England
18:00
Andorra
Andorra
Zum Fussball-Kalender
England
England
Ab 18:00 Uhr
Vs
Andorra
Andorra

World Cup Qualifikation UEFA
England - Andorra

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
2
3
2
Slowakei
Slowakei
1
2
3
3
Luxemburg
Luxemburg
1
-2
0
4
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
4
3
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
2
Schweden
Schweden
1
0
1
4
Kosovo
Kosovo
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
1
4
3
2
Dänemark
Dänemark
1
0
1
2
Schottland
Schottland
1
0
1
4
Belarus
Belarus
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
3
3
2
Türkei
Türkei
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Irland
Irland
0
0
0
1
Portugal
Portugal
0
0
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
10
7
2
Polen
Polen
4
2
7
3
Finnland
Finnland
4
0
7
4
Litauen
Litauen
4
-1
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
3
9
2
Österreich
Österreich
2
5
6
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
3
-1
3
5
San Marino
San Marino
4
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
4
5
9
3
Italien
Italien
3
4
6
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
3
7
7
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
6
9
2
Albanien
Albanien
4
1
5
3
Serbien
Serbien
2
3
4
4
Lettland
Lettland
3
-2
4
5
Andorra
Andorra
4
-8
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
5
5
12
2
Kroatien
Kroatien
3
12
9
3
Montenegro
Montenegro
4
-1
6
4
Färöer
Färöer
4
-2
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mohammad
Al-Emara
Finnland
Anstoss
Samstag
06. September 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Birmingham, England
Villa Park
Kapazität
42’640
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen