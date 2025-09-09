Die Ausgangslage und der Tabellenstand gestaltet sich folgenderweise: Bosnien-Herzegowina führt die Gruppe H mit vier Siegen aus vier Spielen an – bei einem Torverhältnis von 10:1. Österreich folgt mit drei Siegen aus drei Spielen (7:1 Tore), hat aber ein Spiel weniger absolviert. Das Pflichtspiel ist deshalb für beide Nationalteams äusserst wichtig und wird auch schon wegweisend für den ersten Platz sein.