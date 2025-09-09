Das Duell in Zenica verspricht damit nicht nur ein Kräftemessen zweier bisher makelloser Teams, sondern kann wohl eine Vorentscheidung für den Gruppensieg sein. Nach einem glanzlosen Arbeitssieg gegen Zypern erwartet Rangnick in Bosnien ein „ganz anderes Spiel“ – temporeicher, intensiver und von hohem taktischen Niveau geprägt. Für beide Mannschaften geht es um alles, die Spannung könnte vor diesem Spitzenspiel kaum grösser sein.
Personell muss Rangnick auf Verteidiger Stefan Posch verzichten, der gesperrt fehlt. Ansonsten stehen ihm alle Stammkräfte zur Verfügung.
Zwar stehen aus österreichischer Sicht nach drei Partien drei Siege auf dem Konto, doch Teamchef Ralf Rangnick machte keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft eine klare Leistungssteigerung benötigt, um auch in Bosnien zu bestehen. „Wenn wir dort gewinnen wollen, müssen wir besser spielen – das ist uns allen klar“, betonte der Deutsche.
Österreich gewann zuletzt knapp mit 1:0 gegen Zypern dank eines Elfmeters von Marcel Sabitzer. Trotzdem wird eine Leistungssteigerung der Nationalelf zu erwarten sein.
Die Bosnier feierten kürzlich einen beeindruckenden 6:0-Auswärtssieg gegen San Marino, mit Toren unter anderem von Edin Džeko (Doppelpack) und Kerim-Sam Alajbegović – dem jüngsten Debütanten, der bei seinem Pflichtspieldebüt traf.
Die Ausgangslage und der Tabellenstand gestaltet sich folgenderweise: Bosnien-Herzegowina führt die Gruppe H mit vier Siegen aus vier Spielen an – bei einem Torverhältnis von 10:1. Österreich folgt mit drei Siegen aus drei Spielen (7:1 Tore), hat aber ein Spiel weniger absolviert. Das Pflichtspiel ist deshalb für beide Nationalteams äusserst wichtig und wird auch schon wegweisend für den ersten Platz sein.
Herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Österreich!
