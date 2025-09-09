DE
FR
Abonnieren
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
20:45
Österreich
Österreich
Zum Fussball-Kalender
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Ab 20:45 Uhr
Vs
Österreich
Österreich

World Cup Qualifikation UEFA
Bosnien und Herzegowina - Österreich

Teilen
08.09.2025, 11:01 Uhr

Das Duell in Zenica verspricht damit nicht nur ein Kräftemessen zweier bisher makelloser Teams, sondern kann wohl eine Vorentscheidung für den Gruppensieg sein. Nach einem glanzlosen Arbeitssieg gegen Zypern erwartet Rangnick in Bosnien ein „ganz anderes Spiel“ – temporeicher, intensiver und von hohem taktischen Niveau geprägt. Für beide Mannschaften geht es um alles, die Spannung könnte vor diesem Spitzenspiel kaum grösser sein.

08.09.2025, 10:57 Uhr

Personell muss Rangnick auf Verteidiger Stefan Posch verzichten, der gesperrt fehlt. Ansonsten stehen ihm alle Stammkräfte zur Verfügung.

08.09.2025, 10:56 Uhr

Zwar stehen aus österreichischer Sicht nach drei Partien drei Siege auf dem Konto, doch Teamchef Ralf Rangnick machte keinen Hehl daraus, dass seine Mannschaft eine klare Leistungssteigerung benötigt, um auch in Bosnien zu bestehen. „Wenn wir dort gewinnen wollen, müssen wir besser spielen – das ist uns allen klar“, betonte der Deutsche.

08.09.2025, 10:53 Uhr

Österreich gewann zuletzt knapp mit 1:0 gegen Zypern dank eines Elfmeters von Marcel Sabitzer. Trotzdem wird eine Leistungssteigerung der Nationalelf zu erwarten sein.

08.09.2025, 10:50 Uhr

Die Bosnier feierten kürzlich einen beeindruckenden 6:0-Auswärtssieg gegen San Marino, mit Toren unter anderem von Edin Džeko (Doppelpack) und Kerim-Sam Alajbegović – dem jüngsten Debütanten, der bei seinem Pflichtspieldebüt traf.

08.09.2025, 10:48 Uhr

Die Ausgangslage und der Tabellenstand gestaltet sich folgenderweise: Bosnien-Herzegowina führt die Gruppe H mit vier Siegen aus vier Spielen an – bei einem Torverhältnis von 10:1. Österreich folgt mit drei Siegen aus drei Spielen (7:1 Tore), hat aber ein Spiel weniger absolviert. Das Pflichtspiel ist deshalb für beide Nationalteams äusserst wichtig und wird auch schon wegweisend für den ersten Platz sein.

08.09.2025, 10:32 Uhr

Herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Österreich!

Ende des Livetickers
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1
5
3
2
Ungarn
Ungarn
1
0
1
2
Irland
Irland
1
0
1
4
Armenien
Armenien
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
9
12
2
Österreich
Österreich
3
6
9
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
4
-2
3
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
8
12
2
Serbien
Serbien
3
4
7
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
4
-3
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Jesus
Gil Manzano
Spanien
Anstoss
Dienstag
09. September 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Zenica, Bosnien und Herzegowina
Bilino Polje
Kapazität
15’292
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen