WM-Qualifikation
Engländer schiessen gegen Nationaltrainer Tuchel

Wie schon im Hinspiel hat England gegen Fussball-Zwerg Andorra grosse Probleme. Die Kritik auf der Insel wächst. Nun wartet der erste harte Gegner für Tuchel und sein Team.
Publiziert: vor 8 Minuten
Sieht sich auf der Insel nach schwachen Auftritten seiner Mannschaft Gegenwind ausgesetzt: der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel.
Foto: ADAM VAUGHAN
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

England ist unter Thomas Tuchel mit vier Siegen aus vier Spielen auf WM-Kurs und doch wird die Kritik am deutschen Trainer immer grösser. Die Art und Weise beim wenig überzeugenden 2:0-Erfolg gegen den Fussball-Zwerg Andorra offenbarte einige Mängel: kaum Tempo, wenig öffnende Pässe, kaum Kreativität. «Nach fünf Spielen unter Tuchel fällt es schwer, sich an positive Aspekte der englischen Mannschaft zu erinnern», polterte das englische Boulevardblatt «The Sun».

Tuchel selbst fand den Auftritt der Three Lions um Bayern-Star Harry Kane gegen den krassen Aussenseiter alles andere als uninspiriert. «Mir hat die Leistung gefallen. Es war eine gute Leistung, eine solide Leistung gegen eine tiefstehende Mannschaft», sagte der 52-Jährige.

Die englischen Fans im Villa-Park gingen allerdings nicht euphorisiert nach Hause. Bereits einige Minuten vor dem Abpfiff verliessen zahlreiche Anhänger das Stadion. «Langweiliges, langweiliges England», titelte die Zeitung «Daily Mail».

Bereits am Dienstag muss sich England von einer deutlich besseren Seite zeigen. In Belgrad gegen Serbien wartet der mit Abstand schwerste Gruppengegner. Zuvor gelangen zwei Zittersiege gegen Andorra (1:0/2:0) sowie ein 3:0 gegen Lettland und ein 2:0 gegen Albanien. Dazu verlor das Tuchel-Team ein Freundschaftsspiel gegen den Senegal (1:3). «Jetzt werden wir uns in Belgrad beweisen», kündigte Tuchel an.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
2
3
2
Slowakei
Slowakei
1
2
3
3
Luxemburg
Luxemburg
1
-2
0
4
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
4
3
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
2
Schweden
Schweden
1
0
1
4
Kosovo
Kosovo
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
1
4
3
2
Dänemark
Dänemark
1
0
1
2
Schottland
Schottland
1
0
1
4
Belarus
Belarus
1
-4
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
3
3
2
Türkei
Türkei
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1
5
3
2
Ungarn
Ungarn
1
0
1
2
Irland
Irland
1
0
1
4
Armenien
Armenien
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
10
7
2
Polen
Polen
4
2
7
3
Finnland
Finnland
4
0
7
4
Litauen
Litauen
4
-1
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
9
12
2
Österreich
Österreich
3
6
9
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
4
-2
3
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Israel
Israel
4
5
9
3
Italien
Italien
3
4
6
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
5
5
10
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
4
8
3
Belgien
Belgien
3
7
7
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
8
12
2
Serbien
Serbien
3
4
7
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
4
-3
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechien
Tschechien
5
5
12
2
Kroatien
Kroatien
3
12
9
3
Montenegro
Montenegro
4
-1
6
4
Färöer
Färöer
4
-2
3
5
Gibraltar
Gibraltar
4
-14
0
Qualifiziert
Playoffs
