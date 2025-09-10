Bolivien schlägt Brasilien und holt Ticket für WM-Playoffs

Bolivien wahrt sich durch einen Sieg gegen Brasilien die Chance auf ihre erste WM-Teilnahme seit mehr als 30 Jahren. Der Rekordweltmeister dagegen kann nicht zufrieden sein.

1/5 Miguelito schiesst Bolivien gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Sieg. Foto: Luis Gandarillas

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bolivien hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Brasilien den letzten verbliebenen Playoff-Platz der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert. Auf über 4000 Metern über Meer in El Alto markiert Miguelito im 18. und letzten Qualifikationsspiel für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko den einzigen Treffer.

Durch den Sieg zieht Bolivien auf Rang 7 an Venezuela vorbei, das zuvor einen Punkt vorn gelegen hat und im Parallelspiel zu Hause gegen Kolumbien trotz zweimaliger Führung spektakulär 3:6 verliert. Damit fällt Venezuela auf Platz 8 zurück, verpasst die Playoffs und damit auch die Chance auf die erstmalige WM-Teilnahme.

Bolivien hingegen nimmt an den interkontinentalen Playoffs im kommenden März in Nordamerika teil, wo sechs Teams in einem K.-o.-Turnier um zwei verbleibende WM-Tickets spielen. Zuletzt nahm Bolivien 1994 in den USA an einer WM teil.

Für WM 2026 qualifizierte Teams Europa (16 Plätze): –

Afrika (9 oder 10 Plätze)*: Marokko, Tunesien.

Asien und Australien (8 oder 9 Plätze)*: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien.

Südamerika (6 oder 7 Plätze)*: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay.

Nord- und Mittelamerika und Karibik (3, 4 oder 5 Startplätze)*: Kanada (Co-Gastgeber), Mexiko (Co-Gastgeber), USA (Co-Gastgeber).

Ozeanien (1 oder 2 Startplätze)*: Neuseeland. *Anzahl Startplätze variiert wegen interkontinentalen Playoffs, in denen zwei Tickets vergeben werden. Europa (16 Plätze): –

Afrika (9 oder 10 Plätze)*: Marokko, Tunesien.

Asien und Australien (8 oder 9 Plätze)*: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien.

Südamerika (6 oder 7 Plätze)*: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay.

Nord- und Mittelamerika und Karibik (3, 4 oder 5 Startplätze)*: Kanada (Co-Gastgeber), Mexiko (Co-Gastgeber), USA (Co-Gastgeber).

Ozeanien (1 oder 2 Startplätze)*: Neuseeland. *Anzahl Startplätze variiert wegen interkontinentalen Playoffs, in denen zwei Tickets vergeben werden. Mehr

Argentinien trotz Niederlage Quali-Sieger

Ohne Superstar Lionel Messi verliert Titelverteidiger Argentinien am letzten Spieltag gegen Ecuador 0:1, bleibt aber Gruppensieger vor Ecuador (2.), Kolumbien (3.) und Uruguay (4.). Brasilien beendet die Qualifikation lediglich auf Platz 5 vor Paraguay, das als letztes südamerikanisches Team direkt qualifiziert ist. Venezuela (8.), Peru (9.) und Chile (10.) haben sich nicht für die WM in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer qualifiziert.