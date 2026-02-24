DE
Wegen Krankheit seiner Tochter
Nach sensationeller WM-Quali tritt Trainer-Ikone zurück

Dick Advocaat hat den Karibik-Staat Curaçao sensationell an die WM 2026 geführt. Beim Turnier wird der Holländer aber nicht an der Setienlinie stehen – er tritt zurück.
Vier Monate vor der ersten WM-Teilnahme muss der Karibik-Staat Curaçao den Trainer wechseln. Dick Advocaat (78) erklärt aus persönlichen Gründen den Rücktritt.

Acvocaat, der Curaçao völlig überraschend an die WM geführt hat, zieht sich wegen der Krankheit seiner Tochter zurück. Advocaat wird ab sofort ersetzt durch seinen holländischen Landsmann Fred Rutten (63), einst Trainer auf Schalke.

Curaçao tritt im März unter den neuen Nationalcoach an einem Turnier in Australien gegen Australien und China an. An der WM trifft Curaçao in den USA in der Gruppe F auf Deutschland, Elfenbeinküste und Ecuador.

