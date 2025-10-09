DFB-Coach Nagelsmann schliesst Neuer-Rückkehr nicht aus

Wer wird bei der WM nächstes Jahr im Tor der Deutschen stehen? Diese Frage beschäftig aktuell nicht nur DFB-Coach Julian Nagelsmann.

DFB-Coach Julian Nagelsmann bastelt derzeit an seinem WM-Kader. Foto: Marcus Hirnschal

AFP Agence France Presse

DFB-Coach Julian Nagelsmann hat eine Rückkehr des zurückgetretenen Manuel Neuer (39) in die deutsche Nationalmannschaft nicht komplett ausgeschlossen. «Es ist wenig ratsam, über alle möglichen Konstellationen zu sprechen, die im Fussball eintreten können. Es können immer Dinge eintreten, die gewisse Massnahmen erfordern», sagte Nagelsmann vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag in Sinsheim gegen Luxemburg. Er betonte aber auch: «Stand jetzt ist das nicht der Fall.»

Neuer war nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten und hatte ein Comeback zuletzt ausgeschlossen. Doch viele Experten fordern die Rückkehr des Torhüters des deutschen Rekordmeisters Bayern München. Er befinde sich mit Neuer immer mal wieder im Austausch und habe «einen guten Draht zu Manuel», betonte Nagelsmann: «Was die Zukunft bringt, kann ich nicht vorhersagen.»

Eigentlich ist Marc-André ter Stegen (33) die Nummer eins im DFB-Tor. Doch der Schlussmann des FC Barcelona fällt nach seiner Rückenoperation weiterhin aus. Zudem hat er seinen Stammplatz im Verein verloren.

In der Nationalmannschaft ist daher aktuell Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim gesetzt. «Wir hatten jetzt in all diesen Spielen, seitdem Manu aus freien Stücken zurückgetreten ist, nie einen Torwart drin gehabt, der schuld war, dass wir nicht gewonnen haben. Wir hatten immer einen Torwart drin, der seinen Teil dazu beigetragen hat, wenn wir erfolgreich waren», sagte Nagelsmann.