Thomas Tuchel liefert – trotz diverser Kritik im Vorfeld gewinnt er mit England den Test gegen Wales souverän mit 3:0.

Spendet Applaus: Thomas Tuchel. Foto: BEN STANSALL

Aller Kritik zum Trotz bringt Thomas Tuchel Englands Nationalmannschaft immer besser auf Kurs. Auch ohne den nicht berücksichtigten Mittelfeldstar Jude Bellingham und den angeschlagenen Captain Harry Kane feierte der Deutsche mit den Three Lions einen überzeugenden 3:0-Sieg im Testspiel gegen Wales. Es war der sechste Erfolg im siebten Spiel als Coach des Weltmeisters von 1966.

Schon nach 130 Sekunden erzielte Morgan Rogers im Wembleystadion mit seinem ersten Länderspieltor die frühe Führung für die Gastgeber, Ollie Watkins erhöhte nur wenig später. Es waren erst knapp 20 Minuten gespielt, da legte Bukayo Saka bereits das 3:0 nach. In der zweiten Halbzeit schaltete England gleich mehrere Gänge zurück, Wales kam zu einigen Chancen.

WM-Ticket in Griffnähe

Tuchel, der mit dem Verzicht auf den genesenen Bellingham für Aufregung gesorgt hatte, bot in der Startelf keinen einzigen Spieler der Grossklubs FC Liverpool, FC Chelsea und Manchester United auf. Das hatte es zuletzt 1992 gegeben.

Captain und Torjäger Kane fehlte angeschlagen, der Münchner soll im Qualifikationsspiel am Dienstag in Lettland wieder fit sein. Beim 3:0 der Bayern bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte er einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen.

In Lettland könnten die Three Lions, die bislang alle fünf Spiele in der Gruppe K gewannen, mit einem Sieg die WM-Qualifikation schon perfekt machen. Wales trifft in der Gruppe J am Montag auf Belgien und hat noch Chancen auf das direkte WM-Ticket.