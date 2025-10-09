DE
Ohne Bellingham und Kane
Tuchel siegt mit England überzeugend

Thomas Tuchel liefert – trotz diverser Kritik im Vorfeld gewinnt er mit England den Test gegen Wales souverän mit 3:0.
Publiziert: 09.10.2025 um 22:51 Uhr
Spendet Applaus: Thomas Tuchel.
Foto: BEN STANSALL
AFPAgence France Presse

Aller Kritik zum Trotz bringt Thomas Tuchel Englands Nationalmannschaft immer besser auf Kurs. Auch ohne den nicht berücksichtigten Mittelfeldstar Jude Bellingham und den angeschlagenen Captain Harry Kane feierte der Deutsche mit den Three Lions einen überzeugenden 3:0-Sieg im Testspiel gegen Wales. Es war der sechste Erfolg im siebten Spiel als Coach des Weltmeisters von 1966.

Schon nach 130 Sekunden erzielte Morgan Rogers im Wembleystadion mit seinem ersten Länderspieltor die frühe Führung für die Gastgeber, Ollie Watkins erhöhte nur wenig später. Es waren erst knapp 20 Minuten gespielt, da legte Bukayo Saka bereits das 3:0 nach. In der zweiten Halbzeit schaltete England gleich mehrere Gänge zurück, Wales kam zu einigen Chancen.

WM-Ticket in Griffnähe

Tuchel, der mit dem Verzicht auf den genesenen Bellingham für Aufregung gesorgt hatte, bot in der Startelf keinen einzigen Spieler der Grossklubs FC Liverpool, FC Chelsea und Manchester United auf. Das hatte es zuletzt 1992 gegeben.

Captain und Torjäger Kane fehlte angeschlagen, der Münchner soll im Qualifikationsspiel am Dienstag in Lettland wieder fit sein. Beim 3:0 der Bayern bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag hatte er einen Schlag auf den rechten Knöchel bekommen.

In Lettland könnten die Three Lions, die bislang alle fünf Spiele in der Gruppe K gewannen, mit einem Sieg die WM-Qualifikation schon perfekt machen. Wales trifft in der Gruppe J am Montag auf Belgien und hat noch Chancen auf das direkte WM-Ticket.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
