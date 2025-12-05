DE
Home
Sport
Fussball
WM 2026
Fussball: US-Präsident Trump tanzt an WM-Gruppenauslosung
Fifa-Infantino mit dabei
US-Präsident Trump tanzt zu «YMCA»
An der WM-Gruppenausloung legt Donald Trump neben Fifa-Präsident Gianni Infantino eine kleine Tanzeinlage zum Klassiker «YMCA» hin.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
