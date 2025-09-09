DE
«Es war furchtbar, ein Albtraum»
Italien-Coach Gattuso erlebt bei 5:4-Wahnsinn Achterbahn der Gefühle

Italien verspielt gegen Israel eine 4:2-Führung, erzielt in der Nachspielzeit aber doch noch den Siegtreffer. Nach Spielschluss atmet Nationaltrainer Gattuso auf – und übt Kritik.
Publiziert: 08:14 Uhr
|
Aktualisiert: 08:15 Uhr
Anhören
1/5
Erleichterung pur: Gennaro Gattuso.

Darum gehts

  • Italien siegt 5:4 gegen Israel und wahrt WM-Chancen
  • Gattuso lobt Team für Kampfgeist, übt aber auch Kritik
  • Zwei Spiele, zwei Siege für Italien unter dem neuen Nationaltrainer
AFPAgence France Presse

Gennaro Gattuso (47) war emotional am absoluten Limit. «Es war furchtbar, ein Albtraum. Wir haben lächerliche Tore kassiert», sagte der italienische Nationaltrainer nach dem vogelwilden 5:4 (1:1) im WM-Qualifikationsspiel in Ungarn gegen Israel: «Aber wir haben uns zurückgekämpft. Man muss den Jungs Anerkennung zollen, die die Stärke hatten, auf jede Ohrfeige zu reagieren, die sie bekamen.»

Zweimal lag seine Mannschaft nach teils haarsträubenden Fehlern in Rückstand, hinzu kamen zwei Eigentore und ein Doppelschlag zum 4:4 nach 4:2-Führung - doch auf all diese Rückschläge hatte die Squadra Azzurra die passende Antwort parat - und darf dank des späten Siegtreffers von Sandro Tonali (90.+1) weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 2014 hoffen.

«Ein surrealer Sieg. Neun Tore und jede Menge (zu viel) Nervenkitzel. Die Azzurri riskierten ihren WM-Traum», titelte die Gazzetta dello Sport. «Italien mit Herz, Italien mit Wahnsinn, Italien immer noch schusselig, aber nie gezähmt», schrieb die Corriere dello Sport: «Gattuso verkörpert diese neue Nationalmannschaft: Seine Courage, die er dem Team vermittelt, und sein Wille, trotz tausend noch bestehender Schwierigkeiten niemals aufzugeben.»

Gattuso übt Selbstkritik

Zwei Spiele, zwei Siege, 10:4 Tore lautet die wilde Bilanz des neuen Trainers, der sich sowohl bei der Rudelbildung nach Abpfiff als auch verbal vor seine Mannschaft stellte. «Wir sind zu anfällig, kassieren zu leicht Tore. Aber das ist keine Kritik an den Spielern, es ist mein Problem, und ich muss es zusammen mit meinem Trainerstab verbessern», sagte der Weltmeister von 2006. «Auch wenn es kein guter Tag war, sie haben mit Herz und Seele gespielt und den Willen gehabt, zurückzukommen. Daran müssen wir weiter arbeiten.»

Italien, das am Freitag ein 5:0 gegen Estland gefeiert hatte, schob sich durch den Sieg mit neun Punkten auf Rang zwei in Gruppe I, hat zudem im Kampf um die Play-offs noch ein Spiel weniger absolviert als die punktgleichen Israelis. Auch die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko scheint mit drei Punkten Rückstand auf die makellosen Norweger (12) noch möglich. «Lasst es uns geniessen, es waren unglaubliche acht Tage», sagte Gattuso zum Abschluss des Abends: «Glückwunsch an die Jungs – aber wenn wir etwas Wichtiges erreichen wollen, müssen wir uns verbessern.»

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1
5
3
2
Ungarn
Ungarn
1
0
1
2
Irland
Irland
1
0
1
4
Armenien
Armenien
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
9
12
2
Österreich
Österreich
3
6
9
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
4
-2
3
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
8
12
2
Serbien
Serbien
3
4
7
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
4
-3
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
