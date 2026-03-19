Bitteres Verletzungs-Update bei Leon Avdullahu

Bei Hoffenheim ist er bereits die ganze Saison gesetzt, jetzt fällt er mehrere Wochen aus: Leon Avdullahu hat sich im Aduktorenbereich verletzt.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Bittere Nachricht für das ehemalige FCB-Juwel Leon Avdullahu (22): Der Mittelfeldspieler hat sich eine Muskelverletzung im Aduktorenbereich zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

Das Out des talentierten Spielmachers trifft auch das kosovarische Nationalteam hart, für die sich der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger im vergangenen Herbst entschieden hat. Die Mannschaft kämpft ab nächster Woche in den Playoffs um die erste WM-Teilnahme überhaupt. Erste Hürde dort ist die Slowakei.

Avduallahu war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von über 7 Millionen Franken von Basel zur TSG Hoffenheim gewechselt. Der Bundesligist ist eine der Überraschungen der Saison, steht vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Freitag auf Tabellenrang drei. Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer (48) macht kein Geheimnis daraus, dass der Avdullahu-Ausfall schwer ins Gewicht fällt. «Er hat eine Schlüsselposition eingenommen. Das hat uns in dieser Woche die Aufgabe gestellt, dafür Lösungen zu finden. Es ist für unsere Balance und unser Aufbauspiel ein schwerwiegender Ausfall, er hat auch im Defensivspiel eine wichtige Rolle gehabt.»

In dieser Bundesliga-Saison kam Leon Avdullahu bisher in allen Spielen für Hoffenheim zum Einsatz. Für das kosovarische Nationalteam absolvierte er seit seinem Debüt im vergangenen September fünf Partien.

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