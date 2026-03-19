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«Ein schwerwiegender Ausfall»
Bitteres Verletzungs-Update bei Leon Avdullahu

Bei Hoffenheim ist er bereits die ganze Saison gesetzt, jetzt fällt er mehrere Wochen aus: Leon Avdullahu hat sich im Aduktorenbereich verletzt.
Publiziert: 14:48 Uhr
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Hoffenheims Leon Avdullahu hat sich im Aduktorenbereich verletzt und fällt mehrere Wochen aus.
Foto: Icon Sport via Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Bittere Nachricht für das ehemalige FCB-Juwel Leon Avdullahu (22): Der Mittelfeldspieler hat sich eine Muskelverletzung im Aduktorenbereich zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

Das Out des talentierten Spielmachers trifft auch das kosovarische Nationalteam hart, für die sich der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger im vergangenen Herbst entschieden hat. Die Mannschaft kämpft ab nächster Woche in den Playoffs um die erste WM-Teilnahme überhaupt. Erste Hürde dort ist die Slowakei.

Avduallahu war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von über 7 Millionen Franken von Basel zur TSG Hoffenheim gewechselt. Der Bundesligist ist eine der Überraschungen der Saison, steht vor dem Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Freitag auf Tabellenrang drei. Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer (48) macht kein Geheimnis daraus, dass der Avdullahu-Ausfall schwer ins Gewicht fällt. «Er hat eine Schlüsselposition eingenommen. Das hat uns in dieser Woche die Aufgabe gestellt, dafür Lösungen zu finden. Es ist für unsere Balance und unser Aufbauspiel ein schwerwiegender Ausfall, er hat auch im Defensivspiel eine wichtige Rolle gehabt.»

In dieser Bundesliga-Saison kam Leon Avdullahu bisher in allen Spielen für Hoffenheim zum Einsatz. Für das kosovarische Nationalteam absolvierte er seit seinem Debüt im vergangenen September fünf Partien.

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Hier deinem Team folgen
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga
Bundesliga
FC Basel
FC Basel
Kosovo
Kosovo
Slowakei
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