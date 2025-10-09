DE
10:0-Sieg gegen San Marino
Arnautovic und Österreich schreiben Geschichte

Die Österreicher gewinnen gegen San Marino 10:0 – sie schaffen damit Historisches.
Publiziert: 09.10.2025 um 22:56 Uhr
|
Aktualisiert: 09.10.2025 um 23:00 Uhr
Neuer Rekordtorschütze Österreichs: Marko Arnautovic.
Foto: AFP
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Trainer Ralf Rangnick und Österreichs Fussballer haben auf dem Weg zur WM 2026 einen Rekordsieg eingefahren. Gegen den Weltranglistenletzten San Marino gewinnt der ÖFB am Donnerstag in Wien erwartet deutlich mit 10:0 und feiert den höchsten Erfolg seiner Länderspielgeschichte. Ein 9:0 aus dem Jahr 1977 gegen Malta war die alte Bestmarke gewesen.

Nach fünf Siegen aus fünf Spielen steht das Rangnick-Team mit 15 Punkten an der Spitze der Qualifikationsgruppe H. Bei drei verbleibenden Partien sind die Chancen auf die neunte WM-Teilnahme äusserst gross. 

Viererpacker Marko Arnautovic, der mit 45 Länderspieltoren Toni Polster überholt hat und nun alleiniger Rekordschütze seines Landes ist, Stefan Posch, Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Konrad Laimer und Nikolaus Wurmbrand treffen für die Österreicher.

Die ÖFB-Auswahl liegt zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina. Die Mannschaft von Nationaltrainer Sergej Barbarez, die auf Zypern nur 2:2 spielt, hat zudem ein Spiel mehr absolviert. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt, der Zweite muss in die Playoffs. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
