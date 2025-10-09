Arnautovic und Österreich schreiben Geschichte

Neuer Rekordtorschütze Österreichs: Marko Arnautovic. Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Trainer Ralf Rangnick und Österreichs Fussballer haben auf dem Weg zur WM 2026 einen Rekordsieg eingefahren. Gegen den Weltranglistenletzten San Marino gewinnt der ÖFB am Donnerstag in Wien erwartet deutlich mit 10:0 und feiert den höchsten Erfolg seiner Länderspielgeschichte. Ein 9:0 aus dem Jahr 1977 gegen Malta war die alte Bestmarke gewesen.

Nach fünf Siegen aus fünf Spielen steht das Rangnick-Team mit 15 Punkten an der Spitze der Qualifikationsgruppe H. Bei drei verbleibenden Partien sind die Chancen auf die neunte WM-Teilnahme äusserst gross.

Viererpacker Marko Arnautovic, der mit 45 Länderspieltoren Toni Polster überholt hat und nun alleiniger Rekordschütze seines Landes ist, Stefan Posch, Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Konrad Laimer und Nikolaus Wurmbrand treffen für die Österreicher.

Die ÖFB-Auswahl liegt zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina. Die Mannschaft von Nationaltrainer Sergej Barbarez, die auf Zypern nur 2:2 spielt, hat zudem ein Spiel mehr absolviert. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt, der Zweite muss in die Playoffs.