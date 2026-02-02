DE
WM-Finalist von 2022
Chelsea gibt Verteidiger an Stadtrivalen ab

West Ham verstärkt sich im Abstiegskampf mit einem Verteidiger: Von Chelsea stösst Axel Disasi zu den Hammers.
Publiziert: 02.02.2026 um 22:42 Uhr
Chelseas Axel Disasi kommt leihweise bei West Ham unter.
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Axel Disasi wechselt bis zum Saisonende leihweise innerhalb der Premier League von Chelsea zu West Ham. Das berichtet Transfer-Journalist Fabrizio Romano am Montagabend und damit wenige Stunden vor dem Ende der Transferphase. Der Abgang hat sich seit Längerem abgezeichnet: Disasi ist in dieser Saison nur für die U21 der Londoner zum Einsatz gekommen.

Bereits in der letzten Saison ist der französische Innenverteidiger, der im WM-Final 2022 zu einem Kurzeinsatz kam, an einen anderen Premier-League-Klub ausgeliehen gewesen: In der Rückrunde lief er für Aston Villa auf. Nun soll der 27-Jährige dabei mithelfen, West Ham den Klassenerhalt zu sichern.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

