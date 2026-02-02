West Ham verstärkt sich im Abstiegskampf mit einem Verteidiger: Von Chelsea stösst Axel Disasi zu den Hammers.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Axel Disasi wechselt bis zum Saisonende leihweise innerhalb der Premier League von Chelsea zu West Ham. Das berichtet Transfer-Journalist Fabrizio Romano am Montagabend und damit wenige Stunden vor dem Ende der Transferphase. Der Abgang hat sich seit Längerem abgezeichnet: Disasi ist in dieser Saison nur für die U21 der Londoner zum Einsatz gekommen.

Bereits in der letzten Saison ist der französische Innenverteidiger, der im WM-Final 2022 zu einem Kurzeinsatz kam, an einen anderen Premier-League-Klub ausgeliehen gewesen: In der Rückrunde lief er für Aston Villa auf. Nun soll der 27-Jährige dabei mithelfen, West Ham den Klassenerhalt zu sichern.

