Cristiano Ronaldo gehört auf dem Fussballplatz zu den Grössten der Geschichte. Filmstar Vin Diesel deutet nun an, dass der Portugiese bald auch auf der Leinwand zusehen sein könnte.

Darum gehts Vin Diesel postet ein Foto zusammen mit Cristiano Ronaldo

In der Caption deutet er eine Zusammenarbeit vor der Kamera an

Ronaldo hat im April 2025 ein Filmstudio gegründet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Können die Fans von Cristiano Ronaldo (40) ihr Idol bald auch im Kino bestaunen? Gut möglich, denn Superstar Vin Diesel (58) befeuert die Gerüchte um ein mögliches Filmdebüt des Portugiesen mit einem Instagram-Post. «Wir haben eine Rolle für ihn geschrieben», schreibt der Amerikaner zu einem Bild der beiden und deutet so an, dass CR7 im nächsten Teil der Fast & Furious-Reihe mitspielen soll.

Die Strassenrenn-Klassiker flimmern seit 2001 über die Bildschirme, im kommenden Jahr wird der elfte und voraussichtlich letzte Teil erwartet. Das bedeutet, dass Ronaldo nicht mehr viel Zeit bleibt, um seine Schauspielkünste unter Beweis zu stellen. Unter Diesels Post ist die Vorfreude riesig. «Wenn sich Legenden treffen, darf man Grossartiges erwarten», schreibt ein User. Andere drücken ihre Freuden mit Herzchen und Flammen aus.

Ronaldo geht unter die Filmemacher

Von Ronaldo gibt es – Stand jetzt – weder eine Zu- noch eine Absage zu den Gerüchten. Doch sein Debüt vor der Kamera wäre der nächste logische Schritt, nachdem im April bekannt wurde, dass der 40-Jährige, ein Filmstudio gegründet hat.

Zusammen mit dem britischen Produzenten Matthew Vaughn will er Filme rausbringen. Die ersten beiden Action-Streifen sollen bereits im Kasten sein – inklusive illustrem Hollywood-Aufgebot. Das Duo will aber noch warten, bis die Dreharbeiten des dritten Teils fertig sind, ehe sie die Werke mit der Öffentlichkeit teilen. Bis es so weit ist, können die Ronaldo-Fans hoffen, ihr Idol an der Seite von Vin Diesel zu sehen.