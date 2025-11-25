Fifa-Präsident Infantino erhält libanesische Staatsbürgerschaft

Fifa-Präsident Gianni Infantino erhält die libanesische Staatsbürgerschaft: Der libanesische Staatspräsident Joseph Aoun gab am Dienstag die Verabschiedung eines entsprechenden Dekrets bekannt.

Zusätzlich zu seinem Schweizer und italienischen Pass wird Gianni Infantino künftig auch einen libanesischen Pass besitzen. (Archivfoto) Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dies teilte der Präsident des libanesischen Fussballverbands, Hashem Haidar, mit. Das Dekret über die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Infantino sei erlassen worden, weil er eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sei, die dem Libanon einen Dienst erweise, erklärte Haidar.

Der 55-jährige Infantino, der im Oberwallis als Sohn von aus Italien eingewanderten Eltern geboren wurde, besitzt bereits die doppelte schweizerische und italienische Staatsbürgerschaft und ist mit der Libanesin Leena al-Ashqar verheiratet.

«Stadion ein Symbol des Landes»

«Ich habe die Staatsbürgerschaft noch nicht, aber ich hoffe, bald», sagte er dem libanesischen Fernsehsender Lbci. Er fühle sich sehr gut und sei sehr stolz und glücklich. «Ich bin seit vielen, vielen Jahren Libanese, also ist es schön, es zu formalisieren».

Gleichzeitig kündigte Infantino seine Absicht an, den Bau eines neuen Stadions in Beirut mit einer Kapazität von 20'000 bis 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu finanzieren: «Ein Stadion ist heute nicht nur ein Ort der Unterhaltung», sagte er, «es ist ein Symbol des Landes, und der Libanon braucht ein modernes sportliches Symbol für junge Menschen».

Haidar fügte hinzu, dass Infantino zugesagt hat, alle Kosten für die Anlage zu übernehmen. Die Regierung stelle das Grundstück zur Verfügung und werde die Anlage bauen.