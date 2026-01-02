Barça schielt auf BVB-Star

Der FC Barcelona hat ein Auge auf Julian Ryerson von Borussia Dortmund geworfen. Dies, weil im Kader der Katalanen kaum Ersatz auf der Rechtsverteidigerposition vorhanden ist.

Sollte sich beim FC Barcelona Jules Koundé (27) irgendwann verletzen, hätten die Katalanen auf der rechten Aussenverteidigerposition ein Problem: Es fehlt der Ersatz. Deshalb schaut man sich nach potenziellen Backups um – und schielt dabei gemäss «Mundo Deportivo» auf Julian Ryerson (28).

Der Norweger wechselte vor zwei Jahren von Union Berlin zu Borussia Dortmund, hat dort 122 Spiele absolviert und gehört zu den Stammkräften beim BVB. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, was ein Transfer nicht leicht gestalten würde.

Dennoch beobachte man bei Barça den Aussenverteidiger, da er im Gegensatz zu Koundé noch etwas offensiver agiert und so hinter Lamine Yamal (18) für noch mehr Gefahr auf der rechten Aussenbahn sorgen könnte. Und auch die Tatsache, dass Ryerson beim BVB regelmässig für Standards verantwortlich ist, mache ihn dem Bericht zufolge interessant für Barcelona.

