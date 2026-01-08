Für Mattéo Guendouzi stehen die Zeichen bei Lazio Rom auf Abschied: Er steht vor einem Wechsel zu Fenerbahçe Istanbul. Entsprechend emotional war sein letzter Auftritt im Stadio Olimpico am Mittwochabend.

Gian-Andri Baumgartner

Offiziell bestätigt ist der Abgang zwar noch nicht, dennoch verkommt das Serie-A-Spiel zwischen Lazio Rom und Fiorentina (2:2) am Mittwochabend zur Abschiedsvorstellung von Mattéo Guendouzi (26). Der Franzose, seit Sommer 2024 Teil des römischen Kaders, spielt durch und dreht nach Spielschluss sichtlich emotional seine Ehrenrunde im Stadio Olimpico. Lazio teilt das Video auf Social Media mit den Worten: «Danke für alles, Guendo.»

Guendouzi gibt den Dank in einer auf der Lazio-Homepage publizierten Videobotschaft zurück und richtet sich an die römische Anhängerschaft: «Ihr seid wirklich aussergewöhnlich. Ihr verdient alles Glück und alle schönen Dinge der Welt. Ihr werdet für immer einen Platz in meinem Herzen haben.»

Der Franzose steht vor einem Wechsel zu Fenerbahçe, der noch in dieser Woche über die Bühne gehen soll. Gemäss Transferjournalist Fabrizio Romano greift der Klub aus Istanbul für den Mittelfeldspieler tief in die Tasche: Die Ablösesumme von rund 27 Millionen Franken wäre die höchste der Vereinsgeschichte.

Lazio sichert sich die Dienste von Ratkov

Gleichzeitig gibt Lazio am Donnerstag einen Neuzugang bekannt: Von RB Salzburg wechselt Petar Ratkov (22) in die italienische Hauptstadt. Der serbische Stürmer erzielte in dieser Saison der österreichischen Bundesliga neun Tore in 17 Spielen. Gemäss Medienberichten soll die Ablösesumme rund zwölf Millionen Franken betragen. Wirklich warm wurde er in Rom aber nicht begrüsst: «Ich kenne diesen Spieler nicht», sagt Lazio-Trainer Maurizio Sarri kurz vor der offiziellen Bestätigung des Transfers zu «DAZN».

