Innenverteidiger Bryan Okoh könnte von Lausanne zu Auxerre nach Frankreich wechseln. Im Raum soll eine Ablösesumme von rund 1,8 Millionen Franken stehen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im letzten Sommer ist Innenverteidiger Bryan Okoh nach sechs Jahren bei RB Salzburg und dessen Partnerklub Liefering zu seinem Jugendverein Lausanne zurückgekehrt, nun zieht es ihn wohl bereits wieder weiter nach Frankreich: Wie Sacha Tavolieri, Transferjournalist bei Sky, berichtet, befinden sich die Waadtländer in fortgeschrittenen Verhandlungen mit AJ Auxerre.

Im Raum steht offenbar eine Ablösesumme von rund 1,8 Millionen Franken. Okoh selbst soll bereits seine Zustimmung zum Transfer gegeben haben.

Der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler hat sich in der Hinrunde zu einer wichtigen Kraft in der Equipe von Peter Zeidler entwickelt – wettbewerbsübergreifend ist er zu 29 Einsätzen gekommen. Mit einem Wechsel nach Frankreich würde sich Okoh mitten im Abstiegskampf der Ligue 1 wiederfinden: Auxerre liegt derzeit auf dem vorletzten Tabellenrang.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen