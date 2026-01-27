DE
Wechsel nach Frankreich?
Lausannes Okoh steht vor Abgang

Innenverteidiger Bryan Okoh könnte von Lausanne zu Auxerre nach Frankreich wechseln. Im Raum soll eine Ablösesumme von rund 1,8 Millionen Franken stehen.
Publiziert: vor 8 Minuten
Verteidigt wohl bald in Frankreich: Bryan Okoh.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Im letzten Sommer ist Innenverteidiger Bryan Okoh nach sechs Jahren bei RB Salzburg und dessen Partnerklub Liefering zu seinem Jugendverein Lausanne zurückgekehrt, nun zieht es ihn wohl bereits wieder weiter nach Frankreich: Wie Sacha Tavolieri, Transferjournalist bei Sky, berichtet, befinden sich die Waadtländer in fortgeschrittenen Verhandlungen mit AJ Auxerre.

Im Raum steht offenbar eine Ablösesumme von rund 1,8 Millionen Franken. Okoh selbst soll bereits seine Zustimmung zum Transfer gegeben haben.

Der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler hat sich in der Hinrunde zu einer wichtigen Kraft in der Equipe von Peter Zeidler entwickelt – wettbewerbsübergreifend ist er zu 29 Einsätzen gekommen. Mit einem Wechsel nach Frankreich würde sich Okoh mitten im Abstiegskampf der Ligue 1 wiederfinden: Auxerre liegt derzeit auf dem vorletzten Tabellenrang.

