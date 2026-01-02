FCB kurz vor Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Stürmer

Der Wechsel von Michael Gregoritsch zum FC Basel ist nach Blick-Infos auf den Zielgeraden. Der Österreicher soll per Leihe kommen.

Lucas Werder Reporter Fussball

Wenn der FC Basel am Freitag ins Trainingslager nach Marbella aufbricht, dürfte Michael Gregoritsch (31) noch nicht im Flieger sitzen. Es deutet aber vieles darauf hin, dass der Stürmer in den kommenden Tagen ebenfalls die Reise nach Südspanien antreten wird. Nach Blick-Infos befindet sich die Leihe des Österreichers auf der Zielgerade.

In der FCB-Chefetage ist man davon überzeugt, dass der langjährige Bundesliga-Profi die optimale Lösung für das Basler Sturmproblem ist. Gregoritsch wechselte im vergangenen Sommer für rund 1,5 Millionen Franken von Freiburg zu Bröndby Kopenhagen. Beim dänischen Klub musste sich der 72-fache Nationalspieler zuletzt aber mit der Jokerrolle zufrieden geben. In elf Ligaeinsätzen sind ihm zwei Treffer gelungen.

Hitz deutet Transfer an

Offenbar hat sich die geplante Verpflichtung von Gregoritsch auch bereits innerhalb der Basler Mannschaft herumgesprochen. Zum Beispiel bei Marwin Hitz (38), der den Offensivmann aus gemeinsamen Zeiten beim FC Augsburg kennt. Der FCB-Goalie hat mit einem «Raketen»-Emoji unter dem Instagram-Beitrag seines Ex-Teamkollegen schon mal durchblicken lassen, dass sich dieser im Anflug auf Basel befindet.

