DE
FR
Abonnieren

Wechsel ist auf Zielgeraden
FCB kurz vor Verpflichtung von Ex-Bundesliga-Stürmer

Der Wechsel von Michael Gregoritsch zum FC Basel ist nach Blick-Infos auf den Zielgeraden. Der Österreicher soll per Leihe kommen.
Publiziert: 10:52 Uhr
|
Aktualisiert: 10:59 Uhr
Kommentieren
1/4
Der FCB steht vor einer Verpflichtung von Michael Gregoritsch.
Foto: IMAGO/Steinsiek.ch
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Wenn der FC Basel am Freitag ins Trainingslager nach Marbella aufbricht, dürfte Michael Gregoritsch (31) noch nicht im Flieger sitzen. Es deutet aber vieles darauf hin, dass der Stürmer in den kommenden Tagen ebenfalls die Reise nach Südspanien antreten wird. Nach Blick-Infos befindet sich die Leihe des Österreichers auf der Zielgerade.

In der FCB-Chefetage ist man davon überzeugt, dass der langjährige Bundesliga-Profi die optimale Lösung für das Basler Sturmproblem ist. Gregoritsch wechselte im vergangenen Sommer für rund 1,5 Millionen Franken von Freiburg zu Bröndby Kopenhagen. Beim dänischen Klub musste sich der 72-fache Nationalspieler zuletzt aber mit der Jokerrolle zufrieden geben. In elf Ligaeinsätzen sind ihm zwei Treffer gelungen.

Hitz deutet Transfer an

Offenbar hat sich die geplante Verpflichtung von Gregoritsch auch bereits innerhalb der Basler Mannschaft herumgesprochen. Zum Beispiel bei Marwin Hitz (38), der den Offensivmann aus gemeinsamen Zeiten beim FC Augsburg kennt. Der FCB-Goalie hat mit einem «Raketen»-Emoji unter dem Instagram-Beitrag seines Ex-Teamkollegen schon mal durchblicken lassen, dass sich dieser im Anflug auf Basel befindet.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
SC Freiburg
SC Freiburg
FC Augsburg
FC Augsburg
Super League
Super League
Bundesliga
Bundesliga
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        FC Augsburg
        FC Augsburg
        Super League
        Super League
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Basel
        FC Basel