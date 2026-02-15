DE
Wechsel in die Wüste?
BVB-Knipser Guirassy plant Abschied im Sommer

Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Allen voran ein Wechsel nach Saudi-Arabien steht im Raum.
Verlässt Serhou Guirassy den BVB im Sommer?
Foto: IMAGO/Kirchner-Media
Julian SigristRedaktor Sport

Mit seinem Doppelpack hatte Serhou Guirassy am Freitag beim 4:0 gegen Mainz einmal mehr massgeblichen Anteil am Sieg des BVB. Laut einem Bericht der «Bild» ist es aber sehr gut möglich, dass die Dortmunder bald auf die Tore des 29-Jährigen verzichten müssen. Demnach verfolgt der Guineer einen «klaren Karriereplan», der es vorsieht im Sommer seinen letzten grossen Vertrag zu unterschreiben.

Die wahrscheinlichste Option soll ein Transfer in die Wüste sein. Bereits vor dem Beginn der laufenden Saison kursierten Gerüchte, dass Guirassy nach Saudi-Arabien wechseln könnte, konkret wurde es allerdings nie. Nun könnte es im kommenden Sommer tatsächlich dazu kommen, auch wenn die Klubs dafür tief in die Tasche greifen müssten. Laut der «Bild» verlangt der BVB rund 80 Millionen Euro.

Etwas günstiger würde der 29-Jährige für europäische Top-Klubs sein. Diese könnten von einer Ausstiegsklausel in der Höhe von rund 50 Millionen profitieren. Ein Transfer zu einem der grössten Vereine Europas soll auch die bevorzugte Lösung von Guirassy sein, ob diese Interesse haben, soll aufgrund seiner zeitweise langen Durstrecke mit nur vier Toren zwischen Anfang Oktober und Ende Januar aber fraglich sein.

