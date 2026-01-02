VfB Stuttgart holt Stürmer aus Spanien

Jeremy Arévalo wechselt von Racing Santander zum VfB Stuttgart. Der Stürmer kostet rund sieben Millionen und bekommt einen Vertrag bis 2031.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der VfB Stuttgart hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Stürmer Jeremy Arévalo (20) gesichert.

Der gebürtige Spanier, der ein Länderspiel für Equador absolviert hat, kommt für sieben Millionen Euro von Racing Santander aus der zweithöchsten spanischen Liga. Die Stuttgarter statten den Offensivmann mit einem Vertrag bis 2031 aus. «Meine Ziele sind, schnell anzukommen, mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind», wird Arévalo in der Medienmitteilung zitiert.

