Mainz verstärkt sich für den Bundesliga-Abstiegskampf mit einem neuen Verteidiger: Aus Como stösst Stefan Posch zu den Rheinhessen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Seit einem halben Jahr spielt Stefan Posch (28) auf Leihbasis in Como, wohin er von Serie-A-Konkurrent Bologna ausgeliehen worden ist. Obschon er sich dort nicht gerade zum Stammspieler gemausert hat, wird er von den Lombarden nun endgültig übernommen – und sogleich wieder ausgeliehen: Bis zum Saisonende wird der Verteidiger für Mainz auflaufen, wie der 17. der Bundesliga-Tabelle vermeldet.

In der Bundesliga ist der 49-fache österreichische Internationale kein Unbekannter: Zwischen 2017 und 2022 bestritt er für die TSG Hoffenheim 109 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse, ehe er den Sprung nach Italien wagte. Bei Urs Fischers Mainz soll er nun die Defensive verstärken – und für mehr Konkurrenz für Silvan Widmer sorgen? Posch ist zwar primär Innenverteidiger, kann aber wie der Schweizer Nationalspieler auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.

