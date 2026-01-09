DE
Verlängerung praktisch fix
Arsenal-Star unterschreibt neuen Fünfjahresvertrag

Premier-League-Leader Arsenal bindet seinen grössten Star langfristig. Bukayo Saka wird bei den Nordlondonern in Kürze einen neuen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2031 unterschreiben.
Bukayo Saka bindet sich langfristig an «sein» Arsenal.
Foto: Getty Images

Arsenal verlängert mit Bukayo Saka (24). Wie der gut informierte Transfer-Experte David Ornstein von «The Athletic» berichtet, steht der englische Nationalspieler kurz vor der Unterschrift eines verbesserten Fünfjahresvertrags bis Sommer 2031. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre noch bis Sommer 2027 gültig gewesen. 

Saka spielt schon seit seinem achten Lebensjahr für Arsenal. Im Januar 2019 debütierte er im Alter von 17 Jahren für die Profis. Mittlerweile kommt der wertvollste Spieler im Kader auf 290 Spiele (77 Tore und 77 Vorlagen) für die Gunners. 

