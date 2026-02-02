Wenige Stunden vor dem Ende des Transfer-Fensters nimmt Crystal Palace richtig viel Geld in die Hand: Für Stürmer Jörgen Strand Larsen bezahlen die Londoner fast 50 Millionen Franken Ablöse – so viel wie noch nie in der Vereinsgeschichte.

Es ist der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte von Crystal Palace: Stürmer Jörgen Strand Larsen (25) wechselt für rund 46 Millionen Franken von Tabellenschlusslicht Wolverhampton nach London. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis im Sommer 2030.

Die hohe Ablösesumme dürfte vor allem mit den Leistungen des norwegischen Nationalspielers in der letzten Saison zu tun haben, als er für die Wolves 14 Premier-League-Tore erzielte. Daran konnte er in der laufenden Spielzeit allerdings noch nicht anknüpfen: In 22 Spielen hat er für den abgeschlagenen Tabellenletzten nur einmal einnetzen können. Bei Crystal Palace dürfte man hoffen, dass ihr Rekord-Stürmer bald wieder in Torlaune kommt.

