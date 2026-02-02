Es ist der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte von Crystal Palace: Stürmer Jörgen Strand Larsen (25) wechselt für rund 46 Millionen Franken von Tabellenschlusslicht Wolverhampton nach London. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis im Sommer 2030.
Die hohe Ablösesumme dürfte vor allem mit den Leistungen des norwegischen Nationalspielers in der letzten Saison zu tun haben, als er für die Wolves 14 Premier-League-Tore erzielte. Daran konnte er in der laufenden Spielzeit allerdings noch nicht anknüpfen: In 22 Spielen hat er für den abgeschlagenen Tabellenletzten nur einmal einnetzen können. Bei Crystal Palace dürfte man hoffen, dass ihr Rekord-Stürmer bald wieder in Torlaune kommt.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!