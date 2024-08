vor 16 Minuten

7. Minute

Die erste Aktion im Strafraum haben die Mannen von Gian Piero Gasperini. Über rechts steckt Charles De Ketelaere den Ball auf Davide Zappacosta durch, der sofort in den Strafraum zieht. Am Rand des Fünfmeterraums sucht er den Abschluss, den Antonio Rüdiger allerdings abfängt. In der Mitte sieht der Schiedsrichter ein Foul von Ademola Lookman, sodass die Situation beendet ist.