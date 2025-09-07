DE
FR
Abonnieren

Überraschung auf Rang 2
In diesen Ländern spielen die meisten Schweizer Söldner

Willkommen in der bunten Welt des Sports: Ein legendärer Sieg vor 50 Jahren und eine Legende, die 40 wird.
Publiziert: 09:49 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Foto: IMAGO/Revierfoto

In diesen Ländern kicken die Schweizer Legionäre

1. Deutschland: 67 Schweizer
Gemäss Transfermarkt spielen 67 Schweizer in Deutschland Fussball. Von Gregor Kobel (Bild) bei Borussia Dortmund über Nick Berger bei der SG Barockstadt bis hin zu Sebastian Fischer beim Baiersdorfer SV.

2. Liechtenstein: 60 Schweizer
12 der 60 Schweizer spielen beim FC Vaduz, darunter zum Beispiel Liridon Berisha. Doch auch in den Kadern von Balzers, Triesenberg, Schaan, Eschen/Mauren, Ruggell und Triesen sind Spieler ennet der Grenze zu finden.

3. USA: 52 Schweizer
Dass zum Beispiel Roman Bürki sein Geld in den USA verdient, ist klar, doch auch in unteren Ligen und im College-Fussball sind viele Schweizer zu finden, von A(gostini Pascal) bis zu Z(and Nick in’t).

4. Italien: 33 Spieler
Der Schweizer mit dem höchsten Marktwert im italienischen Fussball ist eindeutig Milans Ardon Jashari (32 Millionen Euro), gefolgt von Manuel Akanji (Inter, 28) und Michel Aebischer (Bologna, 7,5).

5. Österreich: 19 Schweizer
In der höchsten Liga spielen zwei Spieler, darunter Nico Maier bei Blau-Weiss Linz, in der zweithöchsten Klasse sinds auch zwei. Die weiteren Top-Nationen für Schweizer: 6. Frankreich (18), 7. England und Kroatien (je 11) und 9. Spanien (9).

Ehre, wem Ehre gebührt: Diesen Sonntag vor einem halben Jahrhundert gewann der legendäre Clay Regazzoni (†2006) in Monza den Grand Prix von Italien, vor Emerson Fittipaldi und seinem Ferrari-Teamkollegen Niki Lauda (†2019). Für den Tessiner war dies sein zweiter Sieg im italienischen Rennsport-Mekka. Schon 1970 hatte er dort triumphiert, einen Tag nach seinem Geburtstag und dem tödlichen Unfall von Jochen Rindt.

Siebenmal Meister, viermal DFB-Pokalsieger und Champions-League-Triumphator 2013: Marcio Rafael Ferreira de Souza, kurz Rafinha genannt, ist eine Bayern-München-Legende. Erst vor wenigen Wochen gab der Brasilianer sein Karriereende bekannt. Diesen Sonntag feiert er seinen 40. Geburtstag.

Foto: imago/Michael Weber

Am Dienstag startet die neue Hockey-Saison. Die ZSC Lions streben dabei den Titel-Hattrick an. Drei Titel in Serie – dies schaffte zuletzt der EHC Kloten. Zwischen 1993 und 1996 wurden die Zürcher gar viermal in Serie Schweizer Meister.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
FC Vaduz
FC Vaduz
Inter Mailand
Inter Mailand
AC Milan
AC Milan
Bologna
Bologna
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        Inter Mailand
        Inter Mailand
        AC Milan
        AC Milan
        Bologna
        Bologna