Ex-Fussballprofi Sebastian Hertner (34) stürzte am 21. Dezember 2025 im Skigebiet Savin Kuk, Montenegro, bei einem Sessellift-Unfall 70 Meter in den Tod. Seine Frau wurde schwer verletzt geborgen.

Der tragische Unfall im Skigebiet Savin Kuk in Montenegro, bei dem der ehemalige Fussballprofi Sebastian Hertner (†34) ums Leben kam, hat tiefe Spuren hinterlassen. Besonders emotional reagierte sein Trainer beim ETSV Hamburg, Jan-Philipp Rose. In einem Instagram-Post verabschiedete sich Rose von seinem Kapitän und Freund mit bewegenden Worten: «Du warst für mich so viel mehr als nur mein Kapitän. Du warst ein Freund, ein Vorbild und ein Mensch, der uns alle geprägt hat ...»

Rose weiter: «Dein plötzlicher Tod hat uns tief erschüttert ... Unser tiefstes Mitgefühl gilt deiner Familie und deinen Angehörigen. In dieser schweren Zeit stehen wir an eurer Seite, denken an euch und wünschen euch viel Kraft. Ruhe in Frieden. Du bleibst für immer in unseren Herzen.»

Die Nachricht des tödlichen Unfalls hatte viele berührt. Der Vorfall ereignete sich vor den Augen von Hertners Ehefrau, als sich ein Doppelsessel des Sessellifts vom Seil löste und in den dahinterliegenden Sitz rutschte. Hertner stürzte dabei 70 Meter in die Tiefe. Seine Frau wurde in der Anlage eingeklemmt und konnte von Rettungskräften mit einem gebrochenen Bein geborgen werden.

Auch Jugendverein Stuttgart trauert

Auch Hertners Jugendverein VfB Stuttgart drückte seine Trauer aus, wie die «Bild» schreibt: «Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Der VfB Stuttgart wird Sebastian Hertner ein ehrendes Andenken bewahren.» Zahlreiche Weggefährten des Ex-Fussballers, darunter Martin Harnik, Fabio Balde und der VfB Lübeck, meldeten sich ebenfalls auf sozialen Medien zu Wort, um ihr Beileid zu bekunden.

Hertner spielte als Abwehrspieler spielte unter anderem in der 2. Bundesliga für 1860 München, Erzgebirge Aue und den SV Darmstadt. In jungen Jahren lief der talentierte Hertner auch für die U18 und U19 der deutschen Nationalmannschaft auf, spielte auch mit späteren Bundesliga-Profis wie Felix Kroos (dem Bruder von Weltmeister Toni), Christoph Kramer (viele Jahre bei Gladbach) oder dem heutigen BVB-Akteur Pascal Gross zusammen. Zuletzt spielte Hertner in der Oberliga, der fünften deutschen Liga, für den ETSV Hamburg und war dort Captain.