DE
FR
Abonnieren

Trainerlegende Dimitar Penev mit 80 Jahren verstorben
Bulgarischer WM-Held Penev stirbt mit 80 Jahren

Der frühere bulgarische Nationaltrainer Dimitar Penev ist am Samstag mit 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Er führte Bulgarien 1994 sensationell in den WM-Halbfinal und wurde in seiner Heimat als Trainer des 20. Jahrhunderts geehrt.
Publiziert: 16:55 Uhr
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Kommentieren
Dimitar Penev während der EM-Quali 2008. Damals war er Bulgarien-Trainer.
Foto: AP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der frühere bulgarische Fussball-Nationaltrainer Dimitar Penev ist tot. Der Coach, der Bulgarien bei der WM 1994 in den USA sensationell in den Halbfinal geführt hat, starb nach Angaben des bulgarischen Verbandes nach längerer Krankheit am Samstag im Alter von 80 Jahren.

Penev galt als eine der bekanntesten Fussball-Persönlichkeiten seines Landes und wurde unter anderem als bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Als Spieler war er bei den Weltmeisterschaften 1966, 1970 und 1974 dabei.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Bulgarien
Bulgarien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bulgarien
        Bulgarien