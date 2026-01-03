Trainerlegende Dimitar Penev mit 80 Jahren verstorben

Der frühere bulgarische Nationaltrainer Dimitar Penev ist am Samstag mit 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Er führte Bulgarien 1994 sensationell in den WM-Halbfinal und wurde in seiner Heimat als Trainer des 20. Jahrhunderts geehrt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Penev galt als eine der bekanntesten Fussball-Persönlichkeiten seines Landes und wurde unter anderem als bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Als Spieler war er bei den Weltmeisterschaften 1966, 1970 und 1974 dabei.