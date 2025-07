1/5 Mexikos Captain Edson Álvarez (Nummer 4) stemmt den Siegerpokal in die Höhe. Foto: DAVID J. PHILLIP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mexiko gewinnt zum zehnten Mal den Gold Cup und verteidigt seinen Titel von 2023. Das Team von Trainer Javier Aguirre setzt sich im Final in Houston gegen die USA 2:1 durch.

Vor knapp 71'000 Zuschauern erzielt der als bester Spieler des Turniers ausgezeichnete Edson Álvarez im ausverkauften NRG Stadium in der 77. Minute per Kopfball nach einem Freistoss das Siegtor für Mexiko. In der 4. Minute gingen die USA durch einen Kopfball-Treffer von Chris Richards in Führung. Gut 20 Minuten später glich Raúl Jiménez mit seinem dritten Turniertor für die «El Tri» genannte Auswahl aus.

Mexiko, 2026 gemeinsam mit den USA und Kanada WM-Gastgeber, baut seinen Rekord als erfolgreichster Teilnehmer des Kontinental-Wettbewerbs des CONCACAF-Verbands damit weiter aus. Die USA waren sieben Mal erfolgreich.