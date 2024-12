1/4 Amir Abrashi (l.) und Co. haben in dieser Saison besonders Mühe gegen direkte Konkurrenten. Foto: keystone-sda.ch

Traurige Kulisse (2323 Fans), traurige GC-Lage. Die Zürcher sind im Kellerduell gegen Yverdon (1:1) mehr als 70 Minuten in Führung, wehren sich lange erfolgreich, fressen kurz vor Schluss aber doch noch Ausgleich und gehen dann mit einem Punkt nach Hause. So hatte es schon unter Orals Vorgänger Marco Schällibaum ausgesehen. Immer und immer wieder.

Es sind genau diese Spiele gegen die Tabellennachbarn, die die Grasshoppers in ihrer Lage unbedingt gewinnen müssten, wollen sie sich aus dem Abstiegsstrudel lösen. Schon im ersten Spiel unter Oral (gegen Winterthur) hat GC das nicht geschafft.

In Direktduellen viel schlechter geworden

In zusammen vier Saisonspielen gegen Yverdon und Winterthur hat es bisher keinen Sieg und nur zwei Punkte gegeben. Im Vergleich zur letzten Saison, in der man sich in die Barrage rettete, ist das eine markante Verschlechterung. Damals gewann GC je zwei Duelle gegen Yverdon und Lausanne-Ouchy, schaffte ein Remis und verlor nur einmal.

3:09 GC – Yverdon 1:1: Für diese Notbremse fliegt Rodrigues vom Platz

Gegen wen, wenn nicht gegen die Tabellennachbarn, will GC also noch gewinnen? Die Frage lässt Trainer Oral nicht gelten. «Wir können mal den Trainerkollegen von Yverdon fragen, ob er nicht auch gewinnen will? Klar will er das – das will jeder. Jedes Team hat in dieser Liga seine Daseinsberechtigung. Wir wollen unbedingt gewinnen und werden auch entsprechend weiterarbeiten», sagt der GC-Coach.

Beendet GC das Jahr sieglos?

Es klingt wie ein Standard-Satz. Dabei weiss der Schällibaum-Nachfolger ganz genau, dass man diese Sechs-Punkte-Spiele auf seine Seite ziehen muss. Nicht umsonst forderte er nach dem 1:1 gegen Yverdon genervt mehr Männlichkeit.

Das nächste und letzte Spiel dieses Jahres findet gegen den FC Basel am kommenden Wochenende statt. Im Vergleich zur Bilanz gegen die direkten Konkurrenten, hat GC gegen den FCB einen bessere Leistungsausweis. Drei der letzten fünf Spiele gegen den FCB konnten die Hoppers gewinnen. Die Siege resultierten aus Zeiten, in denen die Basler noch kriselten. Jetzt sind sie wiedererstarkt.