Ousmane Doumbia verlässt Lugano

Ousmane Doumbia zieht einen Schlussstrich unter seine Zeit bei Lugano. Der ivorische Mittelfeldspieler wechselt trotz Vertrag bis Ende Saison per sofort zu Yverdon.
Doumbia unterschreibt bis Sommer 2027. Beim aktuell Dritten der Challenge League spielte er schon in der Saison 2017/18.
Der 33-Jährige war seit 2022 bei Lugano. Zwischenzeitlich wurde er an Chicago in die MLS ausgeliehen.
