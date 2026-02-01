Théo Magnin verlässt Servette in Richtung Frankreich. Dort schliesst er sich dem Zweitligisten Red Star FC an.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Einen Tag nach dem 3:3-Unentschieden gegen Sion vermeldet Servette einen Abgang. Eigengewächs Théo Magnin (22) wechselt per sofort zu Red Star FC in die französische Ligue 2.

Der Verteidiger durchlief bei Servette alle Jugendmannschaften und schaffte 2022 den Sprung in die erste Mannschaft. Sein Profidebüt gab er damals im Juli beim 1:1-Unentschieden im Basler St. Jakob-Park. Im Trikot der Genfer bestritt Magnin 85 Spiele und durfte 2024 den Cupsieg mit den Grenat feiern. Zum letzten Mal für Servette auf dem Feld stand Magnin im Dezember gegen Basel (1:1). Zuletzt stand der 22-Jährige nicht mehr im Kader der Genfer.

Nun wird Magnin seine Karriere in der zweiten Liga Frankreichs fortsetzen und sich durchaus Chancen ausrechnen, in die höchste Liga aufzusteigen. Der Pariser Klub Red Star liegt derzeit auf dem vierten Platz mit vier Punkten Rückstand zu Leader Troyes.

