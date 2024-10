Die Young Boys müssen sechs bis acht Wochen ohne Tanguy Zoukrou auskommen. Es ist der nächste Ausfall in der Innenverteidigung.

Fällt mehrere Wochen aus: YB-Innenverteidiger Tanguy Zoukrou. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Sportlich krebst der amtierende Schweizer Meister noch immer am Tabellenende herum, und auch die Verletzungsmisere in der Defensive bleibt YB treu. Neustes Opfer: Tanguy Zoukrou. Der 21-jährige Verteidiger hat sich im Training eine Sehnenverletzung an den linken Hüftbeugern zugezogen und dürfte sechs bis acht Wochen ausfallen.

Vor der Länderspielpause war bereits Abwehrchef Loris Benito mit einer Muskelverletzung ausgefallen, kurz nachdem er sich von seinem Kreuzbandriss erholt hatte. Und Neuzugang Patric Pfeiffer kommt wegen Verletzungen erst auf 45 Minuten Einsatzzeit im Cup, fehlt YB mit einer Innenbandverletzung ebenfalls noch wochenlang.

