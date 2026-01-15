DE
Zehnmal im Super-League-Kader
Lugano leiht Torhüter nach Deutschland aus

Luganos U21- Torhüter wechselt in die 3. Liga Deutschlands: Die Tessiner leihen Fotios Pseftis an Alemannia Aachen aus.
Publiziert: vor 20 Minuten
Fotios Pseftis (r.), hier nach dem Cup-Out der Luganesi in dieser Saison in Cham, wechselt leihweise zu Alemannia Aachen.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der FC Lugano gibt seinen Torhüter Fotios Pseftis nach Deutschland ab: Der Grieche kommt bis zum Saisonende leihweise beim Alemannia Aachen unter. Der Verein aus der 3. Liga besitzt eine Kaufoption für den 22-Jährigen.

Pseftis stiess im Sommer 2023 von der U19 der AC Mailand zu den Luganesi, wo er es insgesamt zehnmal als zweiter Torhüter ins Super-League-Aufgebot schaffte. Ein Einsatz blieb im jedoch verwehrt – stattdessen hütete er während 43 Spielen das Tor der U21 in der drittklassigen Promotion League.

Für Aachen hat Pseftis bereits das Wintertrainingslager absolviert und ist in den beiden Testspielen gegen Carl Zeiss Jena und den VfL Bochum zum Einsatz gekommen. Dabei habe er «einen sehr guten Eindruck hinterlassen», schreibt Alemannia in der vereinseigenen Transfer-Meldung.

