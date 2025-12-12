Dominik ManiRedaktor Sport-Desk
Nach einem verkorksten Saisonstart und dreizehn Punkten aus zwölf Runden dreht der FC Zürich zuletzt richtig auf. In den letzten vier Spielen holt das Team von Interims-Coach Dennis Hediger zehn Punkte, einzig gegen Sion müssen sich die Zürcher mit einem Remis begnügen. Am Samstag (18 Uhr, live bei Blick) wartet nun Schlusslicht Winterthur auf den FCZ.
Nutzen die Zürcher den Schwung und greifen nochmals richtig an oder handelt es sich nur um ein kleines Strohfeuer? Stimme jetzt ab!
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde