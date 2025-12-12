Nach einem starken Lauf darf sich der FC Zürich wieder nach oben orientieren. Hält das Formhoch des FCZ an? Sag uns deine Meinung.

Rollt der FCZ das Feld von hinten auf? Stimm jetzt ab

Rollt der FCZ das Feld von hinten auf? Stimm jetzt ab

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach einem verkorksten Saisonstart und dreizehn Punkten aus zwölf Runden dreht der FC Zürich zuletzt richtig auf. In den letzten vier Spielen holt das Team von Interims-Coach Dennis Hediger zehn Punkte, einzig gegen Sion müssen sich die Zürcher mit einem Remis begnügen. Am Samstag (18 Uhr, live bei Blick) wartet nun Schlusslicht Winterthur auf den FCZ.

Nutzen die Zürcher den Schwung und greifen nochmals richtig an oder handelt es sich nur um ein kleines Strohfeuer? Stimme jetzt ab!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos