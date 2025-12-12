DE
Zehn Punkte aus vier Spielen
Rollt der FCZ das Feld von hinten auf? Stimm jetzt ab

Nach einem starken Lauf darf sich der FC Zürich wieder nach oben orientieren. Hält das Formhoch des FCZ an? Sag uns deine Meinung.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Kommentieren
Die FCZ-Stars haben zuletzt oft Grund zum Jubeln.
Foto: keystone-sda.ch
Dominik Mani
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nach einem verkorksten Saisonstart und dreizehn Punkten aus zwölf Runden dreht der FC Zürich zuletzt richtig auf. In den letzten vier Spielen holt das Team von Interims-Coach Dennis Hediger zehn Punkte, einzig gegen Sion müssen sich die Zürcher mit einem Remis begnügen. Am Samstag (18 Uhr, live bei Blick) wartet nun Schlusslicht Winterthur auf den FCZ.

Nutzen die Zürcher den Schwung und greifen nochmals richtig an oder handelt es sich nur um ein kleines Strohfeuer? Stimme jetzt ab!

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
