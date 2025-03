1/4 Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die Young Boys werden im Meisterrennen geschwächt. Wie der Klub am Montagnachmittag mitteilt, hat sich Joël Monteiro (25) beim Heimsieg gegen St. Gallen am Samstag einen Bänderriss im linken Fuss zugezogen.

Der Offensivspieler fällt jetzt mehrere Wochen aus, eine Operation ist jedoch nicht nötig. «Die Verletzung wird konservativ behandelt, Monteiro muss nicht operiert werden. Wie lange er ausfallen wird, hängt vom Heilungsverlauf ab», heisst es im Statement von YB.

Passiert ist es bei einem Foul in der ersten Halbzeit der Partie gegen den FCSG. Monteiro wurde in der Pause ausgewechselt. In dieser Saison erzielte er für YB sieben Tore in 27 Liga-Spielen und wurde zuletzt auch wieder für die Nati aufgeboten.

