Alain Kunz Reporter Fussball

Der eine oder andere hat die eine oder andere gute bis sehr gute Szene bei YB. So wie Alvyn Sanches bei seinem genialen Schlenzertor. Oder Captain Loris Benito bei einer Monstergrätsche gegen Diarrassouba oder seinem Lattenschlenzer (23.). Sanches kriegt dafür eine knappe, sehr knappe 5, weil er auch ungewöhnlich viele Stockfehler in seinem Spiel hat. Eigentümlich. Benito ist einer derjenigen, der den Ball vor dem 1:1 nicht wegbringt, als seine Kopfballbefreiung erstens zentral und zweitens zu wenig weit geht. Das verdirbt ihm die 5.

Den Laden im Griff hat im Mittelfeld Edimilson Fernandes, auch wenn er nur knapp um eine Gelbrote herumkommt. Diese kriegt Gregory Wüthrich. Von ihm darf man erwarten, dass er nicht zwei solche Gelbfouls begeht. Das sagt auch sein Coach. Deshalb gibts eine 3. Wie auch für Armin Gigovic, den man offensiv nur bei einem Luftloch sieht. Zudem steht er mit am Ursprung des Zürcher Ausgleichs. Und Chris Bedia sowie Alan Virginius, die man schlicht zu selten gesehen hat. Nach wie vor ist es dürftig, was dieses teure und talentierte Kader auf den Rasen bringt.

Hinweis:

Virginius bis 62., Lauper bis 62., Wüthrich bis 66. (Gelbrot), Sanches bis 68., Gigovic bis 80. und Bedia bis 80. Minute.

Fassnacht ab 62., Bukinac ab 62., Zoukrou ab 68., Raveloson ab 80. und Males ab 80. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Wie viele Grosschancen hat YB kreiert? Nicht so viele. Das liegt auch an der Dreierkette von GC, die gut funktioniert. Deshalb gibts für Stroscio und Diaby auch einen Fünfer. Beim Gegentor sehen andere suboptimal aus. Vor allem Mikulic, der das Duell gegen Sanches verliert.

Auf der anderen Seite der Skala liegen Michi Frey, bei dem Trainer Scheiblehner sagt, er habe schon von der ersten Minute an Schmerzen am ganzen Körper gehabt nach dem dritten Spiel innert einer Woche. Das habe man gespürt. Nach dem Sion-Effort gelingt dem Ex-YBler kaum etwas. Oder Luke Plange, die Vertretung von Lovro Zvonarek, der sich an einem Zeh verletzt hat und nach dem Warm-up forfait geben musste. Plange ist meilenweit davon entfernt, auch nur ein Tor zu machen, geschweige denn vier wie beim 6:2 in Bern am 17. Dezember.

Hinweis:

Plange bis 46., Frey bis 67., Diarrassouba bis 67. und Hassane bis 87. Minute.

Marques ab 46., Ullmann ab 67., Ngom ab 67. und Abrashi ab 87. Minute – Ullmann, Ngom und Abrashi zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

