Auf einen Blick Werner Leimgruber ist im Alter von 90 Jahren verstorben

Leimgruber feierte mit dem FC Zürich mehrere Meistertitel und Cupsiege

Er absolvierte 395 Pflichtspiele für den FCZ und 10 Länderspiele für die Schweiz

Trauriger Jahresstart für den FC Zürich. Wie der Klub mitteilt, ist sein ehemaliger langjähriger Spieler Werner Leimgruber am 2. Januar verstorben. Er wurde 90 Jahre alt.

Der gebürtige Zürcher spielte von 1954 bis 1970 fast durchgehend für den Stadtklub. Einzige Ausnahme bildete die Saison 1956/57, als es ihn nach Locarno verschlug. Mit dem FCZ feierte Leimgruber zahlreiche Erfolge. In der Saison 1957/58 leistete er als Torschützenkönig der damaligen Nationalliga B einen grossen Beitrag zum Aufstieg.

1963, 1966 und 1968 wurde er mit dem FCZ Meister. Von 1965 bis 1969 führte er die Mannschaft als Captain an. So war Leimgruber beim Cupsieg 1966 – dem ersten der Vereinsgeschichte – der erste FCZ-Spieler, der den Pokal in Empfang nehmen durfte. 1970 gab es für ihn noch einen zweiten Cupsieg zu feiern. Insgesamt absolvierte Leimgruber 395 Pflichtspiele für den FC Zürich und erzielte 91 Tore. Damit liegt er sowohl in der Rangliste der meisteingesetzten Spieler der Vereinsgeschichte als auch in der ewigen Torschützenliste auf Platz 8.

Zehn Nati-Spiele

Auch auf internationaler Ebene gab es für Leimgruber Highlights. Etwa den Halbfinal im Europapokal der Landesmeister gegen Real Madrid. Zudem bestritt er zehn Spiele für die Schweizer Nationalmannschaft und nahm mit ihr an der Weltmeisterschaft 1966 teil.

Nicht nur mit seinen Erfolgen bleibt Leimgruber dem FC Zürich in Erinnerung. Nach seiner Karriere hat er dem klubeigenen Museum zahlreiche seiner Erinnerungsstücke vermacht. Und damit auch dort seine Spuren hinterlassen.

