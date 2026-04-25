Dylan Bronn arbeitet nach seiner Knieverletzung an seinem Comeback. Der 30-jährige Servette-Verteidiger träumt von der WM-Teilnahme mit Tunesien. Grenat-Trainer Gourvennec fokussiert sich derweil auf junge Talente. Das ist das Inside.

Die News der Woche

Dylan Bronns Genesung verläuft gut. Der 30-jährige Innenverteidiger, der sich Ende Februar am Knie verletzte, ist noch nicht wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen, stand bereits wieder auf dem Platz. Für das Spiel gegen Winterthur reicht es aber definitiv noch nicht. Besteht für ihn eine Chance, mit Tunesien an der Weltmeisterschaft teilzunehmen? «Ich hoffe es. Wir glauben fest daran! Es läuft gut», sagte er diese Woche am Rande einer Trainingseinheit.

Die grosse Frage

Wird Servette am Ende Siebter? Die Grenats sind fest entschlossen, die Relegationround zu gewinnen, um die Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschliessen und mit einem positiven Gefühl in die nächste Spielzeit zu starten. «Das ist ein klares Ziel», versichert Jocelyn Gourvennec. Der SFC hat seit dem 8. Februar gegen Thun im Stade de Genève nicht mehr verloren. Die Bilanz seitdem: drei Siege, zwei Unentschieden und nur zwei Gegentore in fünf Spielen. Beeindruckend.

Gesagt ist gesagt

«Junge Spieler zu fördern bedeutet nicht, sie ständig spielen zu lassen.» Jocelyn Gourvennec hat in Frankreich als Jugendtrainer – unter anderem bei Lille, Nantes und Guingamp – wertvolle Erfahrung gesammelt. Dieses Wissen setzt er bereits erfolgreich bei Servette ein, der unter anderem auf den vielversprechenden Rechtsaussen Thomas Lopes zählen kann. «Ein junger Spieler macht auch im Training Fortschritte. Dort fängt alles an», erklärt der Trainer.

Mögliche Aufstellung

Frick; Mendes, Rouiller, Burch, Mazikou; Cognat, Douline; Lopes, Stevanovic, Kadile; Ayé.

Wer fehlt?

Joël Mall, Yoan Severin, Téo Allix, Dylan Bronn (alle verletzt). Valentin Atangana (fraglich).

Neben dem Platz

Bekommt das Schweizer Fernsehen einen neuen Experten? Mit 33 Jahren denkt Jérémy Frick bereits an seine Zeit nach dem Fussball, und seine offene Art kommt bei den Medien gut an. Der Servette-Goalie konzentriert sich zwar voll auf den Platz, schliesst aber einen Wechsel zum Fernsehen nicht aus. «Warum nicht? Das könnte mich reizen. Man sieht tolle Spiele und kann seine Meinung äussern. Meinungen prallen aufeinander, und es ist gut, nicht einer Meinung zu sein. Ich liebe Debatten, meine Frau etwas weniger (lacht). Unterschiedliche Perspektiven bringen den Fussball voran.»

Hast du gewusst, dass...

... Servette die meisten Gegentreffer in der Startviertelstunde hinnehmen muss (14). Immerhin könnte sich das gegen Winterthur etwas ausgleichen, denn die Eulachstädter kassierten 23 Tore in der Schlussviertelstunde.

Aufgepasst auf

Thomas Lopes. Der junge Aussenverteidiger schoss gegen YB seinen ersten Super-League-Treffer und ist damit der siebte französische Torschütze für Servette in dieser Saison. Selbst in der Ligue 1 gibt es nur zwei Teams, bei denen mehr verschiedene Franzosen getroffen haben.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Kadile 4,8 Srdanovic 4,3 Lopes 4,2

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Die SFL hat das Schiedsrichter-Gespann noch nicht festgelegt.

Der Gegner

Nach der Niederlage gegen GC sind die Abstiegssorgen bei Winterthur realer denn je. Acht Punkte Rückstand haben die Eulachstädter auf die Hoppers. Das in fünf Spielen noch wettzumachen ist ein schwieriges Unterfangen – hier gibts das Inside.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr

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