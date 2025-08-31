DE
FR
Abonnieren

Winterthur-Noten zur 5. Runde
Für einen Winti-Verteidiger wars ein Spiel zum Vergessen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 1:3-Niederlage Winterthurs gegen den FC Zürich.
Publiziert: 05:38 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/10
Erst spät fallen in Winterthur die Tore – hier erzielt Matthias Phaëton (l.) das 1:0 für den FCZ.
Foto: keystone-sda.ch
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Der Abend beginnt ungemütlich für Silvan Sidler – und er endet schlecht. Erst wird Winterthurs rechter Innenverteidiger ständig von Umeh Emmanuel ausgedribbelt. Und als dieser Emmanuel endlich auf die andere Seite wechselt, verliert Sidler seinen neuen Gegenspieler Matthias Phaëton in seinem Rücken.

Sidler ist damit der Schwächste einer wackelnden Dreierkette, in der Tibault Citherlet nach seinem umjubelten Tor gegen die Grasshoppers erstmals von Anfang an ran darf. Der 20-Jährige wählt im Ballbesitz meist die einfachste Variante – und schenkt dann doch Steven Zuber mit einer desorientierten Kopfballabwehr das 0:2.

Gegen vorne hätten die Winterthurer durchaus die Chance, einen verunsicherten FCZ in die Krise zu stürzen. Aber Théo Golliard, Randy Schneider und Brian Beyer wählen in Konterszenen konsequent die falsche Variante. Christian Gomis rettet sich mit seinem Kopftor in der 89. Minute in seinem vielleicht letzten Spiel für Winterthur vor einer ebenfalls ungenügenden Note. Er wird von Schalke umworben.

Hinweis: Ulrich ab 65., Maluvunu ab 65., Buess ab 75., Chiappetta ab 75., Hunziker ab 82. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Diaby bis 65., Beyer bis 65., Cueni bis 75., Golliard bis 75., Citherlet bis 82. Minute.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Und so haben die FCZ-Spieler abgeschnitten

Zwei Spieler strahlen über allen anderen, die an diesem Samstagabend auf der Schützenwiese auflaufen: Umeh Emmanuel ist in seiner zweiten Saison in Zürich endlich beim FCZ angekommen. Der wirblige Stürmer ist bester Mann auf dem Platz und schlägt nach einem Dribbling auch die Flanke, die das Spiel entscheidet.

Der Zweite, der sich eine 5 abholt, kommt erst nach einer Stunde: Matthias Phaëton wird auf dem linken Flügel eingewechselt und schiesst seine ersten beiden Tore für den FCZ. Dass er dabei gütige Hilfe der Winterthurer erhält, soll seine Leistung nicht schmälern.

Steven Zuber muss mal wieder als Mittelstürmer auflaufen und tut das ohne zu murren. Es ist aber kein Zufall, dass er sein Tor erst dann schiesst, als er die Nummer 10 geben darf. Schon vor der Pause ist er dann am besten im Spiel, wenn er sich tief zurückfallen lässt, um das oft viel zu langsame Spiel seines Teams anzukurbeln. Blöd nur, dass der 34-Jährige dann im gegnerischen Strafraum fehlt.

Auf rechts gibt Lisandru Tramoni sein Debüt in der FCZ-Startformation, das er möglichst rasch abhaken sollte. Dem Franzosen misslingt praktisch jede Aktion mit dem Ball. Immerhin ist er damit kein Sicherheitsrisiko für sein Team.

Das ist dafür Nelson Palacio, der im defensiven Mittelfeld ein grausliges Spiel hinlegt. Verlorene Zweikämpfe gegen den Ball, Ballverluste in der eigenen Platzhälfte, wacklige Pässe: Gegen jeden anderen Gegner als Winterthur wäre das zusammen gut gewesen für ein bis zwei Gegentore.

Hinten bleibt Jorge Segura weiterhin den Beweis schuldig, dass er die Zürcher Abwehr stabilisieren kann. Aber vielleicht arbeitet er in der Nati-Pause ja an seiner Spritzigkeit und an seiner Standfestigkeit.

Hinweis: Ligue ab 60., Phaëton ab 60., Reverson ab 71., Kamberi ab 93., Sauter ab 93. Minute – Reverson, Kamberi und Sauter zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Rodic bis 60., Tramoni bis 60., Krasniqi bis 71., Emmanuel bis 93., Tsawa bis 93. Minute.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Alle Noten der Super League und vieles mehr
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Teams auf einen Blick
Das sind die Noten aller Super-League-Spieler
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Sion
FC Sion
4
4
7
5
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
6
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
7
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
11
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Winterthur
        FC Winterthur