Welcher Trainer muss zittern?
Blick-Leser geben Luzern-Coach Frick am wenigsten Kredit

Welcher Super-League-Trainer muss am meisten um seinen Jobs bangen? Das wollten wir von den Blick-Userinnen und -Usern wissen. Hier kommt die Auflösung des Votings.
Publiziert: 15:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
1/5
Muss in den Augen der Blick-Leserinnen und -Leser am meisten um seinen Job bangen: Mario Frick.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Nur ein Sieg aus den letzten neun Liga-Spielen, dazu Tabellenrang zehn: Der FC Luzern tut sich derzeit sehr schwer. Da überrascht es nicht, dass die Blick-Leserinnen und -Leser dessen Trainer Mario Frick zuoberst auf der Schleudersitz-Liste der Super League stehen haben. Von den rund 1400 Teilnehmenden des Blick-Votings mit der Frage «Welcher Super-League-Trainer muss am meisten um seinen Jobs bangen?» setzen rund 450 Personen und damit 31 Prozent den FCL-Coach auf die erste Position – mehr als jeden anderen Namen.

Auf Rang zwei in dieser Wertung folgt etwas überraschend Luganos Mattia Croci-Torti (27 Prozent), obschon die Tessiner in der Tabelle aktuell erster Verfolger von Leader Thun sind. Hier dürften der schwache Saisonstart und die klubinternen Spannungen rund um den Testspiel-Ausraster von Kevin Behrens eine Rolle für das schlechte Abschneiden spielen.

Besser weg kommt Gerardo Seoane (22 Prozent). Allerdings nur auf den ersten Blick: 40 Prozent der Userinnen und User setzen den YB-Coach auf Rang zwei der gefährdetsten Trainer – wirklich viel Kredit geben die Blick-Leserinnen und -Leser also auch ihm nicht.

Ganz anders sieht das Verdikt für Mauro Lustrinelli (Thun) aus: Der Trainer des überraschenden Tabellenführers wird von 94 Prozent der mitmachenden Userinnen und User auf die beiden letzten Positionen des Rankings gesetzt.

Das Voting wurde am Donnerstagnachmittag (14.02 Uhr) lanciert und am Freitagnachmittag (14.30 Uhr) ausgewertet.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
