Welcher Super-League-Trainer muss am meisten um seinen Jobs bangen? Das wollten wir von den Blick-Userinnen und -Usern wissen. Hier kommt die Auflösung des Votings.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nur ein Sieg aus den letzten neun Liga-Spielen, dazu Tabellenrang zehn: Der FC Luzern tut sich derzeit sehr schwer. Da überrascht es nicht, dass die Blick-Leserinnen und -Leser dessen Trainer Mario Frick zuoberst auf der Schleudersitz-Liste der Super League stehen haben. Von den rund 1400 Teilnehmenden des Blick-Votings mit der Frage «Welcher Super-League-Trainer muss am meisten um seinen Jobs bangen?» setzen rund 450 Personen und damit 31 Prozent den FCL-Coach auf die erste Position – mehr als jeden anderen Namen.

Auf Rang zwei in dieser Wertung folgt etwas überraschend Luganos Mattia Croci-Torti (27 Prozent), obschon die Tessiner in der Tabelle aktuell erster Verfolger von Leader Thun sind. Hier dürften der schwache Saisonstart und die klubinternen Spannungen rund um den Testspiel-Ausraster von Kevin Behrens eine Rolle für das schlechte Abschneiden spielen.

Besser weg kommt Gerardo Seoane (22 Prozent). Allerdings nur auf den ersten Blick: 40 Prozent der Userinnen und User setzen den YB-Coach auf Rang zwei der gefährdetsten Trainer – wirklich viel Kredit geben die Blick-Leserinnen und -Leser also auch ihm nicht.

Ganz anders sieht das Verdikt für Mauro Lustrinelli (Thun) aus: Der Trainer des überraschenden Tabellenführers wird von 94 Prozent der mitmachenden Userinnen und User auf die beiden letzten Positionen des Rankings gesetzt.

Das Voting wurde am Donnerstagnachmittag (14.02 Uhr) lanciert und am Freitagnachmittag (14.30 Uhr) ausgewertet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos