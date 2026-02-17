FCZ-Verteidiger muss wochenlang pausieren

Nicht nur hat der FC Zürich am Samstag zu Hause gegen Luzern mit 1:4 verloren, auch Verteidiger Livano Comenencia musste in diesem Spiel verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Laut Mitteilung des FCZ fällt Comenencia mit Oberschenkelproblemen für die nächsten rund vier Wochen aus.
Der 22-jährige Nationalspieler Curaçaos stiess im Sommer 2025 zu den Stadtzürchern und kam bislang in 19 Super-League-Partien zum Einsatz.
