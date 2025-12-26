Lausanne-Sport muss für einige Zeit auf Hamza Abdallah verzichten.

Wegen Kreuzbandriss im Spiel gegen Luzern

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Lausanne-Sport muss für einige Zeit ohne Hamza Abdallah auskommen. Wie die Waadtländer mitteilen, zog sich der 26-jährige Aussenverteidiger am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Luzern einen Kreuzbandriss zu. Die Dauer seines Ausfalls sei noch nicht klar und werde Anfang Januar genauer bestimmt werden können.