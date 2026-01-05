DE
FR
Abonnieren

Wegen Crans-Montana
Verband und Liga sagen Fussball-Gala ab

Am nächsten Montag hätten in Bern die besten Fussball-Stars des letzten Jahres geehrt werden sollen. Daraus wird aus Rücksicht auf die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana aber nichts.
Publiziert: 16:32 Uhr
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
Die jährliche Feier der Schweizer Fussball-Stars ist abgesagt.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian MüllerRedaktor Sport

Die Schweiz trauert um die Opfer von Crans-Montana. Da kommt ein Gala-Abend ungelegen, finden der Schweizerische Fussballverband und die Swiss Football League. Die für nächsten Montag geplante Swiss Football Night in Bern ist deshalb abgesagt.

«In Anbetracht der Ereignisse und aus Respekt gegenüber den Betroffenen, ihren Angehörigen sowie den Einsatzkräften ist die Durchführung der Veranstaltung nicht angebracht», heisst es in einer Mitteilung. Ob der Gala-Abend nachgeholt wird, ist noch nicht klar. 

An der jährlichen Veranstaltung werden jeweils die besten Fussballer des letzten Jahres geehrt. Für 2025 wären folgende Kategorien vorgesehen gewesen: Male National Player, Female National Player, Super League Player, Youngster Male, Youngster Female, Challenge League Player sowie Women's Super League Player. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League