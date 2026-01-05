Verband und Liga sagen Fussball-Gala ab

Die Schweiz trauert um die Opfer von Crans-Montana. Da kommt ein Gala-Abend ungelegen, finden der Schweizerische Fussballverband und die Swiss Football League. Die für nächsten Montag geplante Swiss Football Night in Bern ist deshalb abgesagt.
«In Anbetracht der Ereignisse und aus Respekt gegenüber den Betroffenen, ihren Angehörigen sowie den Einsatzkräften ist die Durchführung der Veranstaltung nicht angebracht», heisst es in einer Mitteilung. Ob der Gala-Abend nachgeholt wird, ist noch nicht klar.
An der jährlichen Veranstaltung werden jeweils die besten Fussballer des letzten Jahres geehrt. Für 2025 wären folgende Kategorien vorgesehen gewesen: Male National Player, Female National Player, Super League Player, Youngster Male, Youngster Female, Challenge League Player sowie Women's Super League Player.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10