DE
FR
Abonnieren

Wechsel innerhalb der Super League
Beka verlässt den FC Luzern

Die Wege von Ismalj Beka und dem FC Luzern trennen sich. Der Verteidiger bleibt aber in der Super League.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Ismajl Beka trägt künftig nicht mehr das Trikot des FC Luzern.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Ismajl Beka (26) wird in der Winterpause den FC Luzern verlassen und zum Ligakonkurrenten GC wechseln. Der Vertrag des Innenverteidigers mit den Zentralschweizern wäre im Sommer ausgelaufen. Bei den Hoppers unterschreibt er bis Sommer 2027.

Beka war einst Stammspieler beim FCL und hatte mit seinen Leistungen sogar das Interesse von Nati-Trainer Murat Yakin geweckt. Sein einziges Länderspiel bestritt der in Frauenfeld geborene kosovarisch-schweizerische Doppelbürger aber im September 2023 für den Kosovo in der EM-Qualifikation gegen Rumänien.

Danach folgte der Absturz. Nach seinem im Herbst 2023 erlittenen Kreuzbandriss kam Beka nie mehr richtig auf Touren. Kaum war er zurück, zog er sich im Januar 2025 einen Mittelfussbruch zu. Sein letztes Spiel für das Fanionteam der Luzerner bestritt er im Mai dieses Jahres. Danach wurde er ins Kader der U21 in die Promotion League degradiert.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League
        FC Luzern
        FC Luzern