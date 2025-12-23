Die Wege von Ismalj Beka und dem FC Luzern trennen sich. Der Verteidiger bleibt aber in der Super League.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Ismajl Beka (26) wird in der Winterpause den FC Luzern verlassen und zum Ligakonkurrenten GC wechseln. Der Vertrag des Innenverteidigers mit den Zentralschweizern wäre im Sommer ausgelaufen. Bei den Hoppers unterschreibt er bis Sommer 2027.

Beka war einst Stammspieler beim FCL und hatte mit seinen Leistungen sogar das Interesse von Nati-Trainer Murat Yakin geweckt. Sein einziges Länderspiel bestritt der in Frauenfeld geborene kosovarisch-schweizerische Doppelbürger aber im September 2023 für den Kosovo in der EM-Qualifikation gegen Rumänien.

Danach folgte der Absturz. Nach seinem im Herbst 2023 erlittenen Kreuzbandriss kam Beka nie mehr richtig auf Touren. Kaum war er zurück, zog er sich im Januar 2025 einen Mittelfussbruch zu. Sein letztes Spiel für das Fanionteam der Luzerner bestritt er im Mai dieses Jahres. Danach wurde er ins Kader der U21 in die Promotion League degradiert.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.