Yassine Chikhaoui beendete 2024 seine Karriere bei Étoile Sportive du Sahel. Beim tunesischen Klub leitet er nun das Ausbildungszentrum.

«Zauberer», «Fussballgott» und «Ballkünstler» – es ist eine Auswahl an Beschreibungen, die der Tunesier während seiner acht Saisons (2007 bis 2015) beim FCZ erhalten hat. Für viele Experten gilt der Mittelfeldspieler als einer der besten Fussballer, die je in der Super League gespielt haben.

Viele sind sich aber auch einig: Wäre Chikhaoui nicht so oft verletzt gewesen – er verpasste 212 Spiele des FCZ –, er wäre wohl kaum so lange in der Schweiz geblieben und zu einem grösseren Klub gewechselt. Vor seinem Wechsel nach Zürich wurde er zweimal zu Tunesiens Fussballer des Jahres gewählt.

2024 hat Chikhaoui seine Karriere bei seinem Jugendclub Étoile Sportive du Sahel beendet und wurde dort ins Sportkomitee aufgenommen, wo auch der frühere FCZ-Stürmer Amine Chermiti sitzt. Zusammen standen sie 60 Mal für die Zürcher auf dem Rasen. Zudem ist Chikhaoui im Nachwuchsbereich Leiter des Ausbildungszentrums des elffachen tunesischen Meisters.

