Was macht eigentlich Ridge Munsy?
Der Ex-Super-League-Stürmer arbeitet in der Finanzbranche

Er lief für diverse Super-Ligisten auf und war bekannt für seine starke Physis: Ridge Munsy. Heute kickt der Stürmer im Amateurbereich und berät Menschen in Vorsorgefragen.
Publiziert: vor 38 Minuten
Beim FC Thun hat Ridge Munsy 77 seiner 125 Super-League-Spiele absolviert.
  • Ridge Munsy spielte für fünf verschiedene Klubs in der Super League
  • Seit Sommer 2024 spielt der frühere Thun-, FCL- und GC-Stürmer im Amateurbereich
  • Heute ist der bullige Stürmer Vorsorgeberater bei Swiss Life
Ridge Munsy (36) hat den Schweizer Profifussball über Jahre als physisch starker, arbeitsamer Stürmer, aber ohne grosses Aufsehen begleitet. Bei fünf aktuellen und ehemaligen Super-Ligisten ging der gebürtige Luzerner mit kongolesischer Herkunft auf Torejagd: Luzern, Lausanne, Yverdon, Thun und GC.

Die meisten Spiele (93) absolvierte er dabei für die Berner Oberländer. Von 2014 bis 2016 und von 2019 bis 2021 gelangen Munsy total 30 Tore für die Thuner. Es war die erfolgreichste Zeit des wuchtigen Stürmers, für keinen anderen Super-League-Klub traf er mehr. Nur für den SC Kriens, von wo er zu Thun wechselte, stand er zwischen 2011 und 2015 öfter auf dem Platz (96 Spiele) und schoss mehr Tore (49).

Zwischen seinen Schweizer Stationen zog es ihn auch mal nach Deutschland, wo er bei Erzgebirge Aue, den Würzburger Kickers und Hansa Rostock in der 2. Bundesliga spielte. Im Sommer 2023 lief sein Vertrag bei den Rostockern aus und Munsy kehrte in die Schweiz zurück.

Rückkehr und Ende der Profikarriere

Im Januar 2024 unterschrieb der Stürmer beim FC Schaffhausen in der Challenge League und kam dort nochmals zu 18 Profieinsätzen, zwei Tore erzielte er. Anschliessend wechselte Munsy, der während seiner Karriere eine Handelsschule absolvierte, im Sommer 2024 zum FC Wädenswil in die 2. Liga, die sechsthöchste Spielklasse der Schweiz.

In der laufenden Saison hat Munsy vier Tore erzielt. Parallel zu seinen Auftritten im Amateurfussball baute er seine zweite Karriere auf: Er arbeitet heute als Vorsorgeberater bei Swiss Life.

