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Vorfreude bei Heule: «Wir wissen, was heute passieren kann»
Vorfreude bei Heule
«Wir wissen, was heute passieren kann»
Thun-Verteidiger Michael Heule äussert sich im Interview über eine mögliche Thuner Meisterparty am Sonntag.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Benjamin Fisch
Reporter/Moderator Blick
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FC Thun
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