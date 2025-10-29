FCB-Verteidiger vor Rückkehr, Sturm-Juwel vor Durchbruch?

Klassiker unter brisanten Vorzeichen: Basel empfängt am Mittwochabend den FCZ (20.30 Uhr) und muss auf die 1:5-Klatsche in Lausanne reagieren. Beim FCZ hats letzte Woche auf der Trainerbank geknallt. So stehen die Vorzeichen.

1/6 Finn van Breemen feierte am vergangenen Wochenende sein Comeback in der U21. Foto: Pius Koller

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Finn van Breemen (22) ist zurück – zumindest halbwegs. Am Wochenende feierte der Holländer in der U21 sein Comeback und kam gegen Cham (3:0) zu einem 45-minütigen Einsatz. Gegen den FCZ wird der Verteidiger aber noch nicht wieder im Profi-Kader stehen. «Wir haben keinen Druck. Bis zum Lausanne-Spiel haben das die Verteidiger, die wir haben, sehr gut gemacht», sagt Ludovic Magnin. Dennoch könnte van Breemen früher als geplant wieder zu einem Einsatz kommen. Ursprünglich hatte man beim FCB erst mit einer Rückkehr im neuen Jahr gerechnet, nachdem sich der holländische U-Nationalspieler Ende März am Meniskus verletzt hatte.

Die grosse Frage

Wie reagiert Ludovic Magnin auf die 1:5-Pleite in Lausanne? Der FCB-Trainer lässt durchblicken, dass er für den Klassiker gegen den FCZ mehrere Wechsel in der Startelf vornehmen könnte. «Wenn du jeden dritten Tag spielst, wünscht sich jeder Spieler Einsatzzeit», so Magnin. «Wenn du reinkommst, aber die Leistung nicht bringst, musst du dich nicht wundern, wenn du plötzlich weniger spielst als geplant.»

Gesagt ist gesagt

«Als ich als Spieler deutscher Meister geworden bin, habe ich danach einige Monate gebraucht, um wieder auf mein Niveau zu kommen – weil ich zufrieden gewesen bin», erzählt Ludovic Magnin. Für ihn sei nun die grosse Herausforderung, die Motivationsausdauer seiner Spieler nach dem Doublegewinn weiterhin hochzuhalten. Magnin: «Das ist der grosse Unterschied zwischen dieser und letzter Saison.»

Mögliche Aufstellung

Hitz; Vouilloz, Barisic, Daniluc, Schmid; Metinho, Leroy; Soticek, Shaqiri, Otele; Ajeti.

Wer fehlt?

Keigo Tsunemoto fällt weiterhin aus.

Neben dem Platz

Ab sofort können FCB-Fans vor Heimspielen in der Rotblau-Bar ein Fondue geniessen. Kostenpunkt: 32 Franken pro Person. Für das Spiel gegen den FCZ hat der FCB bislang 25'500 Tickets verkauft (Stand Dienstagmittag). Rund 1800 Fans aus Zürich werden erwartet. Die Polizeisperre rund ums Stadion gilt bereits ab 17.45 Uhr.

Hast du gewusst, dass …

… der FCB die letzten zwei Partien gegen Zürich gewonnen hat – beide ohne Gegentor, allerdings auch beide auswärts. Zu Hause konnten die Basler dagegen keine der letzten sechs Partien gegen die Zürcher (drei Unentschieden, drei Niederlagen) für sich entscheiden. Den letzten Heimsieg gegen den FCZ gab es im September 2021.

Aufgepasst auf

Ludovic Magnin kündigt an, dass Sturm-Juwel Kaio Eduardo (20) am Mittwoch im Kader stehen wird. Zu Saisonbeginn kam der Brasilianer gegen Lugano (1:3) einmal zu einem Kurzeinsatz, zuletzt musste der Angreifer aber wieder in der U21 ran. Dort überzeugte Kaio Eduardo mit vier Treffern in vier Spielen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 10 Runden:

1. Hitz 4,2

2. Barisic 4,2

3. Leroy 4,1

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Wie geht es dem FCZ in Woche eins nach der Trainerentlassung? Hier erscheint das FCZ-Inside.

11 Runde

Di., Sion – St. Gallen, 3:2

Di., Thun – Winterthur, 3:0

Mi., Basel – FCZ, 20.30 Uhr

Mi., Lausanne – Servette, 20.30 Uhr

Do., GC – YB, 20.30 Uhr

Do., Lugano – Luzern, 20.30 Uhr