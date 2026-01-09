Rund ein Jahr nach seiner Entlassung beim FC Winterthur hat Ognjen Zaric einen neuen Job: Der 36-Jährige trainiert neu den österreichischen Klub Altach.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ognjen Zaric, der im Dezember 2024 beim FC Winterthur freigestellt wurde, hat einen neuen Klub gefunden. Der 36-Jährige wird Trainer beim SCR Altach.

Der serbisch-österreichische Doppelbürger ist in der Schweiz als Assistenztrainer von Patrick Rahmen beim FC Basel und später beim FC Winterthur tätig gewesen. Auf die Saison 2024/25 hin wurde er erstmals zum Cheftrainer ernannt, musste aber beim damaligen Tabellenschlusslicht nach 18 Spielen mit nur drei Siegen und vier Unentschieden wieder gehen.

In Altach folgt Zaric auf Fabio Ingolitsch, der den Klub nahe der Schweizer Grenze in Richtung Sturm Graz verlassen hat. Altach belegt in Österreichs Bundesliga derzeit den 9. Platz unter zwölf Teams.