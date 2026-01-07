Franck Etoduni war einst der bullige Stürmer beim FC Zürich – heute sucht er nach einem Verein. Seine Zeit in der Schweiz durchaus erfolgreich.

Franck Etoundi war einst ein wuchtiger Angreifer, der in der Schweiz für Aufmerksamkeit sorgte. Der Kameruner mit dem Spitznamen «Franck the Tank» spielte in der Super League unter anderem für den FC Zürich und den FC St. Gallen, wo er mit seiner Physis und Abschlussstärke als klassischer Strafraumstürmer auffiel. Auch international brachte er es zu Einsätzen für die Nationalmannschaft Kameruns. Dort konnte der heute 35-Jährige in 12 Spielen einmal einnetzen.

Nach seinen Jahren in der Schweiz führte Etoundis Weg durch mehrere Länder. Er stand in der Türkei, in Kroatien und erneut in Frankreich unter Vertrag, konnte aber nirgendwo mehr dauerhaft Fuss fassen. Die grossen Bühnen blieben ihm in der zweiten Karrierehälfte verwehrt, stattdessen reihten sich kürzere Engagements aneinander.

Zuletzt spielte Etoundi bis im Sommer 2024 für Olympique Strasbourg Koenigshoffen, einen Klub aus der fünften französischen Liga, der 2025 in die sechstklassige Régional 1 abstieg. Der heute 35-jährige, zweifache Cupsieger ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Verein. Der Schritt in den französischen Amateurfussball markierte einen deutlichen Bruch zu seinen Jahren als Profi in der Super League.

In der Schweizer Meisterschaft absolvierte Etoundi über 60 Partien für den FCZ, erzielte dabei mehr als ein Dutzend Tore und blieb vor allem als körperlich bärenstarker Mittelstürmer in Erinnerung.